SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Semih Kılıçsoy'un jeneriklik golüyle Cagliari, Verona'ya tarihi bir ders verdi!

İtalya Serie A'da dün gece adeta bir "Sardunya Kasırgası" esti! Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik mücadelede Cagliari, kendi sahasında Hellas Verona'yı 4-0 gibi ezici bir skorla mağlup ederek ligde kalma yolunda dev bir adım attı.

Semih Kılıçsoy'un jeneriklik golüyle Cagliari, Verona'ya tarihi bir ders verdi!
Burak Kavuncu
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Cagliari
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İtalya Serie A’nın 23. haftasında Cagliari, Unipol Domus’ta ağırladığı Hellas Verona karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un yıldızlaştığı mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0’lık net bir skorla ayrıldı.

SEMİH KILIÇSOY'DAN VICTOR NELSSON'A FARK!

Semih Kılıçsoy un jeneriklik golüyle Cagliari, Verona ya tarihi bir ders verdi! 1

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cagliari, maçın kontrolünü 36. dakikada Mazzitelli’nin golüyle ele aldı. Devrenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Semih Kılıçsoy, 45+2’de kaydettiği muhteşem vole golüyle farkı ikiye çıkararak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

İkinci yarıda Hellas Verona, 51. dakikada Amin Sarr’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalarak oyun disiplininden tamamen koptu. Cagliari; 84. dakikada Sulemana ve 90+1’de Idrissi’nin golleriyle skoru tayin etti. Bu sonuçla Cagliari puanını 28’e yükseltirken, Verona 14 puanda kaldı.

ÖYLE BİR GOL ATTI Kİ...

Semih Kılıçsoy un jeneriklik golüyle Cagliari, Verona ya tarihi bir ders verdi! 2

Beşiktaş'tan tanıdığımız Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, Vrona karşısında skoru 2-0'a getiren golü atarken, gönderdiği füzeyle resmen gözlerimizin pasını sildi. Sağ kanattan ceza sahası içine atılan orta da voleye kalkan Kılıçsoy, kaleciyi avladı ve takımını rahatlattı.

Cagliari, aldığı bu galibiyetle birlikte play-out ve düşme hattıyla arasına ciddi bir mesafe koyarken, Verona için 10 kişi kalıp 4 gol yedikleri bu gece sezonun en karanlık gecelerinden biri oldu.

İTALYAN BASINI COŞTU! HAFTANIN GOLÜ SEÇİLEBİLİR...

Semih Kılıçsoy un jeneriklik golüyle Cagliari, Verona ya tarihi bir ders verdi! 3

Cagliari formasıyla Verona karşısında gösterdiği performans, İtalyan basınında geniş yankı buldu. Semih'in özellikle 45+2'deki vole golü, haftanın en iyi golleri arasında gösteriliyor.

Semih Kılıçsoy un jeneriklik golüyle Cagliari, Verona ya tarihi bir ders verdi! 4

La Gazzetta dello Sport: Milli futbolcunun golünü "İnci gibi", "Muhteşem" ve "İnanılmaz" sıfatlarıyla tanımladı. Gazete, Semih'in teknik kapasitesine vurgu yaparak Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane'nin, "O olağanüstü, inanılmaz bir teknik yeteneğe sahip" sözlerine yer verdi.

L'Unione Sarda: Haberi "Mamma Mia, Türk Semih Kılıçsoy geliyor!" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Genç yıldızın adaptasyon sürecini hızla aştığına ve sahada takımla çok iyi bir iletişim kurduğuna dikkat çekildi.

Sport Mediaset sitesi, eski Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero'ya atıfla, "Cagliari süper Kılıçsoy'un tadını çıkarıyor: Agüero'nun izinden yükselen Türk yıldız kimdir?" başlıklı bir haber yayımladı.

Torino merkezli ulusal gazete La Stampal: Semih'in son haftalardaki performansını "Maradonavari" ve "İnanılmaz" olarak nitelendirdi. Bazı yorumcular, gollerinin sıradan olmadığını ve yeteneğinin net bir göstergesi olduğunu belirterek onu "çirkin ördek yavrusundan bir kuğuya dönüşen" bir oyuncuya benzetti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!
Çağdaş Atan: "Soru mu sordun fırça mı attın! Haddinizi bilin"Çağdaş Atan: "Soru mu sordun fırça mı attın! Haddinizi bilin"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İtalya Cagliari Calcio Victor Nelsson son dakika beşiktaş galatasaray gol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.