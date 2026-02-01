Semih Kılıçsoy'un jeneriklik golüyle Cagliari, Verona'ya tarihi bir ders verdi!

İtalya Serie A’nın 23. haftasında Cagliari, Unipol Domus’ta ağırladığı Hellas Verona karşısında tarihi bir galibiyete imza attı. Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy’un yıldızlaştığı mücadelede ev sahibi ekip sahadan 4-0’lık net bir skorla ayrıldı.

SEMİH KILIÇSOY'DAN VICTOR NELSSON'A FARK!

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Cagliari, maçın kontrolünü 36. dakikada Mazzitelli’nin golüyle ele aldı. Devrenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Semih Kılıçsoy, 45+2’de kaydettiği muhteşem vole golüyle farkı ikiye çıkararak galibiyetin mimarlarından biri oldu.

İkinci yarıda Hellas Verona, 51. dakikada Amin Sarr’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalarak oyun disiplininden tamamen koptu. Cagliari; 84. dakikada Sulemana ve 90+1’de Idrissi’nin golleriyle skoru tayin etti. Bu sonuçla Cagliari puanını 28’e yükseltirken, Verona 14 puanda kaldı.

ÖYLE BİR GOL ATTI Kİ...

Beşiktaş'tan tanıdığımız Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, Vrona karşısında skoru 2-0'a getiren golü atarken, gönderdiği füzeyle resmen gözlerimizin pasını sildi. Sağ kanattan ceza sahası içine atılan orta da voleye kalkan Kılıçsoy, kaleciyi avladı ve takımını rahatlattı.

Cagliari, aldığı bu galibiyetle birlikte play-out ve düşme hattıyla arasına ciddi bir mesafe koyarken, Verona için 10 kişi kalıp 4 gol yedikleri bu gece sezonun en karanlık gecelerinden biri oldu.

İTALYAN BASINI COŞTU! HAFTANIN GOLÜ SEÇİLEBİLİR...

Cagliari formasıyla Verona karşısında gösterdiği performans, İtalyan basınında geniş yankı buldu. Semih'in özellikle 45+2'deki vole golü, haftanın en iyi golleri arasında gösteriliyor.

La Gazzetta dello Sport: Milli futbolcunun golünü "İnci gibi", "Muhteşem" ve "İnanılmaz" sıfatlarıyla tanımladı. Gazete, Semih'in teknik kapasitesine vurgu yaparak Cagliari Teknik Direktörü Fabio Pisacane'nin, "O olağanüstü, inanılmaz bir teknik yeteneğe sahip" sözlerine yer verdi.

L'Unione Sarda: Haberi "Mamma Mia, Türk Semih Kılıçsoy geliyor!" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Genç yıldızın adaptasyon sürecini hızla aştığına ve sahada takımla çok iyi bir iletişim kurduğuna dikkat çekildi.

Sport Mediaset sitesi, eski Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero'ya atıfla, "Cagliari süper Kılıçsoy'un tadını çıkarıyor: Agüero'nun izinden yükselen Türk yıldız kimdir?" başlıklı bir haber yayımladı.

Torino merkezli ulusal gazete La Stampal: Semih'in son haftalardaki performansını "Maradonavari" ve "İnanılmaz" olarak nitelendirdi. Bazı yorumcular, gollerinin sıradan olmadığını ve yeteneğinin net bir göstergesi olduğunu belirterek onu "çirkin ördek yavrusundan bir kuğuya dönüşen" bir oyuncuya benzetti.