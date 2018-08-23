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Semih Özsoy: Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2018 11:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, teknik kadronun istekleri doğrultusunda gerekli transferleri yapacaklarını söyledi.

Semih Özsoy: Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni bugün gerçekleşti. Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli branşlardaki sporcular katılım gösterdi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise yurt dışında olduğu için törende yer almadı.

Bayramlaşma töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Michael Frey'in bugün İstanbul'a geleceğini kaydederek, "Kulübüyle anlaşıldı. Sağlık kontrollerinden sonra her şey iyi olursa imzalar atılacak” dedi.

“Teknik kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak”

Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu'nun istekleri doğrultusunda çalıştıklarını belirten Özsoy, "İhtiyaç olduğu yere göre, satışlar yapıldığı sürece, açık olan pozisyonların doldurulması kaçınılmaz. Teknik Kadronun istekleri doğrultusunda transferler yapılacak" ifadelerini kullandı.

“Josef için görüşmeler devam ediyor”

Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın transferi için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli ile görüşmelere başlandığının Kamuoyu Aydınlat Platformu'na bildirildiğinin hatırlatılması üzerine Özsoy, "Josef görüşmeleri devam ediyor. Yakınız diyebiliriz ama ıslak imza atılmadan bir şey diyemem" diye konuştu.

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Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig vefa küçük Semih Özsoy

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal olsun gönderin bütün çöp adamları. Dirar, Isla, Hasan Ali, Kameni, Volkan, yaşlı kurt mehmet topal, hepsinden sırayla kurtulup doğru transferler yaparsak kimse önümüzde duramaz..
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