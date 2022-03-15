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Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan özür diledi

15.03.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Öztürk, Survivor Ekstra yorumculuğundan çıkarıldı. Semih Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “üzgün adam emojisi” paylaşınca Demet Akalın'dan destek gördü. Akalın, Acun Ilıcalı'dan Semih adına özür diledi.

Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan özür diledi

Furkan Dede Semih Öztürk’ün Survivor Ekstra'da olmayacağını açıkladı. Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı yüzünden kovulduğu iddiası sonrası Semih Öztürk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “üzgün adam emojisi” koydu. Konuya dair açıklama yapmayan Semih Öztürk'e Demet Akalın'dan destek geldi.

Demet Akalın Semih Öztürk'ün programa geri dönmesi gerektiğini düşünenlerdendi.

Ekran Alıntısı

Akalın paylaşımında "Ah o kadar üzgünüm ki bizler hiç suçun olmasa da özür dileyelim. Hiç kimse senin kadar o masaya yakışamaz. Acun Ilıcalı gerçekten çok üzgünüz daha aylar var bitmesine yarışmanın patronu yüce gönüllüğünü yapar" dedi.

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Semih Öztürk bu paylaşıma bir yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Demet Akalın Semih Öztürk
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