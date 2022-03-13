Furkan Dede açıkladı! Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yıktı. Ilıcalı daha ölüm haberini sindiremeden yapılan bir paylaşımla şoke oldu. Yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı ve ardından da sildiği paylaşım sonrası Semih Öztürk Survivor Ekstra programında yer almadı.

SEMİH ÖZTÜRK'ÜN KARISI NE PAYLAŞTI

Kurretülayn Matur, paylaşımında ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'Helal olsun.' Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor'' ifadelerini kullandı.

Semih Öztürk'ün karısının Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı. Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken haberi Furkan Dede verdi.

Furkan Dede açıklamasında "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" dedi.



