MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Furkan Dede açıkladı! Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak

Furkan Dede açıkladı! Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak

13.03.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Öztürk'ün Survivor Ekstra'da neden olmadı merak konusu oluyordu. Survivor Ekstra sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un paylaşımı sebebiyle kovulduğu iddiası vardı. Furkan Dede merakla beklenen sorunun yanıtını açıkladı. Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak.

Furkan Dede açıkladı! Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak

Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'ın ölümü Acun Ilıcalı'yı yıktı. Ilıcalı daha ölüm haberini sindiremeden yapılan bir paylaşımla şoke oldu. Yıllar önce yayınlanan Ütopya yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Semih Öztürk ile evlenen Kurretülayn Matur'un Twitter'dan yaptığı ve ardından da sildiği paylaşım sonrası Semih Öztürk Survivor Ekstra programında yer almadı.

SEMİH ÖZTÜRK'ÜN KARISI NE PAYLAŞTI

Kurretülayn Matur, paylaşımında ''Hayat böyle bir şey işte. Bugün varsın, yarın yoksun. Kimsenin hayatını değiştirecek kadar hakkına girmeden, üzmeden, kırmadan yaşamalı insan. Hayatımdaki herkesi affettim, bir seni affedemedim. İki dudağım arasından çıkmıyor 'Helal olsun.' Acım, öfkem, kırgınlığım geçmiyor'' ifadelerini kullandı.

5fe2ec6117aca912a87eb299

Semih Öztürk'ün karısının Alpay Kazan paylaşımının Acun Ilıcalı'yı kızdırdığı iddiası vardı. Semih Öztürk'ün bu paylaşım sonrası kovulduğu konuşulurken haberi Furkan Dede verdi.

Furkan Dede açıklamasında "Semih Öztürk bazı yaşanan özel sebeplerden ötürü bu sezonda bizimle birlikte olamayacak" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3.5 milyon dolarlık ev yalanmış! "Acun yandı şimdi" yorumu3.5 milyon dolarlık ev yalanmış! "Acun yandı şimdi" yorumu
Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Damadıyla kaçan Cemile Özdemir olayında şaşkına çeviren gelişmeMüge Anlı’yı çıldırtan olay! Damadıyla kaçan Cemile Özdemir olayında şaşkına çeviren gelişme
Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldiÇıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi
Anahtar Kelimeler:
Semih Öztürk Furkan Dede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti! Bu rekoru kimse kıramaz...

Cristiano Ronaldo futbol tarihine geçti! Bu rekoru kimse kıramaz...

Şampiyon gibi! Göztepe direnemedi...

Şampiyon gibi! Göztepe direnemedi...

Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...

Trabzonspor-Göztepe maçında saha karıştı! Kaleci bile kart gördü...

İstanbul'a gelemediler! Maç resmen ertelendi...

İstanbul'a gelemediler! Maç resmen ertelendi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.