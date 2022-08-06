Semih Sergen kimdir? Burak Sergen'in babası Semih Sergen kaç yaşında ve neden öldü?

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Semih Sergen'in vefat haberinin gelmesiyle birlikte birçok kişi Semih Sergen'in kim olduğu, kaç yaşında ve neden öldüğü hakkında konuları araştırmaya başladı. Oyuncu Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babası Semih Sergen 91 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti. Peki, Semih Sergen kimdir? Semih Sergen kaç yaşında ve neden öldü?
Semih Sergen, 31 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokula ikinci sınıftan başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Konservatuar için Ankara’ya gitti. 1949 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl Devlet Tiyatroları’nda sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı 1996 yılında yaş haddinden emekli oldu. Gençliğinde marangozluktan,
Çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği, boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı.
11 yaşındayken Sarıyer Tiyatrosu çocuk bölümünde başladı. Devlet tiyatrosunda oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Semih Sergen, 1976 yılında bölge tiyatroları yasa tasarısı üzerinde çalışmış, hazırladığı yasa tasarısını TBMM'ye sunmuştur. 1976 yılında Genel Müdür yardımcılığı yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Televizyon Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi'nde sahne, drama ve diksiyon dersleri verdi. Konya Devlet Konservatuvarı ve Ankara Ticaret ve Turizm Yüksekokulu’nda öğretmenlik yaptı. Semih Sergen, 100'ün üzerinde sinema filminde başrol oynadı, 40'ın üzerinde de çeşitli tiyatro oyununda rol aldı. 1958 yılında Duvaklı Göl adlı filmle Yeşilçam’la tanıştı.
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