Semih Sergen kimdir? Burak Sergen'in babası Semih Sergen kaç yaşında ve neden öldü?

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Semih Sergen'in vefat haberinin gelmesiyle birlikte birçok kişi Semih Sergen'in kim olduğu, kaç yaşında ve neden öldüğü hakkında konuları araştırmaya başladı. Oyuncu Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babası Semih Sergen 91 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti. Peki, Semih Sergen kimdir? Semih Sergen kaç yaşında ve neden öldü?

SEMİH SERGEN KİMDİR?

Semih Sergen, 31 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokula ikinci sınıftan başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Konservatuar için Ankara’ya gitti. 1949 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl Devlet Tiyatroları’nda sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı 1996 yılında yaş haddinden emekli oldu. Gençliğinde marangozluktan,

Çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği, boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı.

11 yaşındayken Sarıyer Tiyatrosu çocuk bölümünde başladı. Devlet tiyatrosunda oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Semih Sergen, 1976 yılında bölge tiyatroları yasa tasarısı üzerinde çalışmış, hazırladığı yasa tasarısını TBMM'ye sunmuştur. 1976 yılında Genel Müdür yardımcılığı yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Televizyon Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi'nde sahne, drama ve diksiyon dersleri verdi. Konya Devlet Konservatuvarı ve Ankara Ticaret ve Turizm Yüksekokulu’nda öğretmenlik yaptı. Semih Sergen, 100'ün üzerinde sinema filminde başrol oynadı, 40'ın üzerinde de çeşitli tiyatro oyununda rol aldı. 1958 yılında Duvaklı Göl adlı filmle Yeşilçam’la tanıştı.

OYNADIĞI FİLMLER

Sultanın Sırrı: Hakan Şahin - 2010 - Garbis

Sıfır Dediğimde: Gökhan Yorgancıgil - 2007 - Müfit

Romantik: Sinan Çetin - 2006 - Mazhar

Birleşen Yollar: Yücel Çakmaklı - 1970 - Selim

Galatalı Mustafa: Aram Gülyüz - 1967 - Turgut

501 Numaralı Hücre: Nusret Eraslan - 1967 - Oktay

Malkoçoğlu: Süreyya Duru - 1966 - Lazar

Karakolda Ayna Var: Halit Refiğ - 1966 - Adnan

İsyancılar: Abdurrahman Palay - 1965 -

Sonsuz Geceler: Aydın Arakon - 1965 - Feridun

Kadın İsterse: Nejat Saydam - 1965 - Piyer

Garip Bir İzdivaç: Nejat Saydam - 1965 - Turhan

Altın Şehir: Orhan Elmas - 1965 - Halil

Kardeş Kanı: Kemal Kan - 1964 - Tahsin

Hayat Kavgası: Tunç Başaran - 1964 - Erol

Seni Bekleyeceğim: Şinasi Özonuk - 1962 -

Cehenneme Çevrilen Cennet: Nuri Akıncı - 1962

Dağları Delen Ferhat: Şadan Kamil - 1959

Duvaklı Göl: Şadan Kamil - 1958

OYNADIĞI DİZİLER

Ayrılık: Onur Tan - 2009 - Abdullah

Tılsım Adası: Sevda Fırat Ak - 2007

Sarı Çiçek: Nazif Tunç - 2007

Seher Vakti: Çağatay Tosun - 2005 - Ömer

Sahra: Volkan Kocatürk - 2004 - Fahri

Kumsaldaki İzler: Veli Çelik - 2002 - Mahir

Yüzleşme: Nihat Durak - 1999

Küçük Besleme: Tunca Yönder - 1999 - Kemal Bey

Kurtuluş: Ziya Öztan - 1996 - Yakup Şevki Paşa

Deniz Gurbetçileri: Ayhan Önal - 1991

