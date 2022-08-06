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Semih Sergen kimdir? Burak Sergen'in babası Semih Sergen kaç yaşında ve neden öldü?

06.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Sergen kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merakla araştırılmaya başladı. Oyuncu ve ses sanatçısı Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babaları Semih Sergen hayatını kaybetti. Gelen vefat haberiyle birlikte birçok kişi Semih Sergen'in özel hayatıyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Semih Sergen kimdir? Burak Sergen'in babası Semih Sergen kaç yaşında ve neden öldü?

Semih Sergen kimdir? Burak Sergen'in babası Semih Sergen kaç yaşında ve neden öldü?

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Semih Sergen'in vefat haberinin gelmesiyle birlikte birçok kişi Semih Sergen'in kim olduğu, kaç yaşında ve neden öldüğü hakkında konuları araştırmaya başladı. Oyuncu Burak Sergen ve Toprak Sergen'in babası Semih Sergen 91 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti. Peki, Semih Sergen kimdir? Semih Sergen kaç yaşında ve neden öldü?

SEMİH SERGEN KİMDİR?

Semih Sergen, 31 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokula ikinci sınıftan başladı. İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Konservatuar için Ankara’ya gitti. 1949 yılında girdiği Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl Devlet Tiyatroları’nda sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı 1996 yılında yaş haddinden emekli oldu. Gençliğinde marangozluktan,
Çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği, boyacılığa kadar çeşitli işler yaptı.

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11 yaşındayken Sarıyer Tiyatrosu çocuk bölümünde başladı. Devlet tiyatrosunda oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Semih Sergen, 1976 yılında bölge tiyatroları yasa tasarısı üzerinde çalışmış, hazırladığı yasa tasarısını TBMM'ye sunmuştur. 1976 yılında Genel Müdür yardımcılığı yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı, Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Televizyon Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü, İlahiyat Fakültesi, Selçuk Üniversitesi'nde sahne, drama ve diksiyon dersleri verdi. Konya Devlet Konservatuvarı ve Ankara Ticaret ve Turizm Yüksekokulu’nda öğretmenlik yaptı. Semih Sergen, 100'ün üzerinde sinema filminde başrol oynadı, 40'ın üzerinde de çeşitli tiyatro oyununda rol aldı. 1958 yılında Duvaklı Göl adlı filmle Yeşilçam’la tanıştı.

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OYNADIĞI FİLMLER

Sultanın Sırrı: Hakan Şahin - 2010 - Garbis
Sıfır Dediğimde: Gökhan Yorgancıgil - 2007 - Müfit
Romantik: Sinan Çetin - 2006 - Mazhar
Birleşen Yollar: Yücel Çakmaklı - 1970 - Selim
Galatalı Mustafa: Aram Gülyüz - 1967 - Turgut
501 Numaralı Hücre: Nusret Eraslan - 1967 - Oktay
Malkoçoğlu: Süreyya Duru - 1966 - Lazar
Karakolda Ayna Var: Halit Refiğ - 1966 - Adnan
İsyancılar: Abdurrahman Palay - 1965 -
Sonsuz Geceler: Aydın Arakon - 1965 - Feridun
Kadın İsterse: Nejat Saydam - 1965 - Piyer
Garip Bir İzdivaç: Nejat Saydam - 1965 - Turhan
Altın Şehir: Orhan Elmas - 1965 - Halil
Kardeş Kanı: Kemal Kan - 1964 - Tahsin
Hayat Kavgası: Tunç Başaran - 1964 - Erol
Seni Bekleyeceğim: Şinasi Özonuk - 1962 -
Cehenneme Çevrilen Cennet: Nuri Akıncı - 1962
Dağları Delen Ferhat: Şadan Kamil - 1959
Duvaklı Göl: Şadan Kamil - 1958

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OYNADIĞI DİZİLER

Ayrılık: Onur Tan - 2009 - Abdullah
Tılsım Adası: Sevda Fırat Ak - 2007
Sarı Çiçek: Nazif Tunç - 2007
Seher Vakti: Çağatay Tosun - 2005 - Ömer
Sahra: Volkan Kocatürk - 2004 - Fahri
Kumsaldaki İzler: Veli Çelik - 2002 - Mahir
Yüzleşme: Nihat Durak - 1999
Küçük Besleme: Tunca Yönder - 1999 - Kemal Bey
Kurtuluş: Ziya Öztan - 1996 - Yakup Şevki Paşa
Deniz Gurbetçileri: Ayhan Önal - 1991

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Burak Sergen
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