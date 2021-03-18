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Semih Tokatlı: Hedefe ulaşamadık

18.03.2021 07:32 | Son Güncelleme:
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Semih Tokatlı: Hedefe ulaşamadık

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Antalyaspor maçının ardından hedefe ulaşamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde FT Antalyaspor’a 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tokatlı, maçta iyi başlayamadıklarını ve iyi oyun sergileyemediklerini söyledi.

Hedefe ulaşamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Tokatlı, "Antalyaspor bugün galibiyeti hak etti, iyi olan kazandı. Antalyaspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" diye konuştu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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