Semiha Yankı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eurovision'dan bu yana 51 senedir sahnelerde olan Semiha Yankı 2. Sayfa'da

Semiha Yankı 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in konuğu olan ünlü isim 25 Mayıs 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Semiha Yankı'nın hayatı ve biyografisi...

SEMİHA YANKI KİMDİR?

Semiha Yankı, 15 Ocak 1958 tarihinde doğdu. Sirk cambazlığı ile geçinen bir ailenin kızı olan Semiha Yankı ip cambazı olan ağabeyi trapezden düşüp ölünce müziğe yöneldi. Ablası manken Hamiyet Yankı yapımcı İrfan Atasoy ile evlidir.

1975 yılında Eurovision Türkiye seçmelerinde Kemal Ebcioğlu bestesi "Seninle Bir Dakika" ile yarışmış, birinciliği Atilla Özdemiroğlu bestesi olan ve Cici Kızlar tarafından seslendirilen "Delisin" adlı parça ile birlikte kazanmıştır. Cici Kızlar grubundan Bilgen Bengü'nün çektiği kurada kazanan isim Semiha Yankı olmuş ve Stockholm'de yapılan Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmıştır. Stockholm'deki yarışmada Semiha Yankı, yalnızca Monaco'dan 3 puan alarak sonuncu olmuştur. Alınan bu kötü sonuç politik nedenlere bağlanmaktadır (yarışmadan çok kısa süre önce Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirmiştir). Yankı, sonraki yıllarda sahnelerden hiç kopmamış ve adı hep Eurovision'la birlikte anılmıştır.

. SAYFA KONUĞU SEMİHA YANKI'NIN ALBÜMLERİ

Semiha Yankı'nın çıkardığı 45'likler:

1974 - Benim Dünyam & Sen de Bizdensin

1974 - Boşverdim & İnim İnim İnledim

1975 - Mutlu Olmak İstiyorsan & Seninle Bir Dakika

1976 - Kara Sevda & Yanıyorum

1976 - Kurtarma Beni & Tatlı Cadı

1976 - Sizden Biriyim & Yaz Deftere

1978 - Böcecik & Sıcak Sımsıcaksın

Semiha Yankı'nın albümleri:

1981 - Gönül Oyunu

1987 - Büyük Aşkımız

1989 - Adını Yollara Yazdım

1990 - Ben Sana Mecburum

1991 - Sevgi Üstüne

1995 - Hayırlı Olsun

1997 - Ayrılanlar İçin

2004 - Seni Seviyorum

