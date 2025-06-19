Şempanze yüzünü parçalamıştı! Yüz nakli olan kadın son halini yıllar sonra gösterdi

2009 yılında Charla Nash arkadaşı Sandra Herold'un şempanzesi Travis tarafından Connecticut'taki evinde saldırıya uğradı. Şu an 71 yaşında olan kadının burnu, dudakları, göz kapakları ve elleri koptu.

Saldırı sırasında hayvanı durdurmaya çalışan Herold, önce kürekle hayvana vurdu, ardından da büyük bir bıçakla sırtından bıçakladı ancak tüm bu çabalar çılgına dönen hayvanı durdurmaya yetmedi. Polisin olay yerine gelmesi ve hayvanı vurmasının ardından, saldırı sonucu vücudu ciddi şekilde yaralanan Charla, hastaneye kaldırıldı ve günlerce yaşam mücadelesi verdi.

YÜZ NAKLİ YAPILDI

2011 yılında Brigham ve Kadın Hastanesi'nde tam yüz nakli ameliyatı geçirdi. Saldırının üzerinden 16 yıl geçtikten ve yüz nakli olduktan sonra Charla, yüz naklinin 'hayatını geri getirdiğini' söyleyerek cerrahlara minnettarlığını dile getirdi. 60 Minutes Australia'ya konuşan kadın, "Bu harika bir şey ve minnettarlığımı kelimelerle ifade edemem ama daha iyi bir hayat yaşama fırsatı buldum." dedi.

SON HALİNİ GÖSTERDİ

Charla, yüzünde yavaş yavaş hissin geri geldiğini ve tekrar katı gıda yemeye başladığını söyledi. "Burnumu ve üst dudağımı henüz hissedemiyorum ama yavaş yavaş geri geliyor, yanağımda ve alnımda hissedebiliyorum, yani oraya doğru gidiyor. Her şeyi sadece pipetle içiyordum ve hedefim tekrar yemek yiyebilmek." dedi.

Nash, oyunculuk yapan ve Old Navy ile Coca Cola reklamlarında oynayan şempanzenin bulaştırdığı bir hastalık nedeniyle gözlerinin alınmasının ardından kör oldu. Araştırmacılar, Travis'in şempanzeyi tanıyan Nash'i, yeni saç stiliyle ortaya çıktıktan sonra bir davetsiz misafir sanmış olabileceğini öne sürdü.