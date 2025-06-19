Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Şempanze yüzünü parçalamıştı! Yüz nakli olan kadın son halini yıllar sonra gösterdi

2009 yılında arkadaşı Sandra Herold'un şempanzesi Travis tarafından saldırıya uğrayan ve burnu, dudakları, göz kapakları ve elleri kopan Charla Nash yüz nakli olmuştu. 71 yaşındaki kadın son haliyle ortaya çıktı.

Şempanze yüzünü parçalamıştı! Yüz nakli olan kadın son halini yıllar sonra gösterdi

2009 yılında Charla Nash arkadaşı Sandra Herold'un şempanzesi Travis tarafından Connecticut'taki evinde saldırıya uğradı. Şu an 71 yaşında olan kadının burnu, dudakları, göz kapakları ve elleri koptu.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 094415

Saldırı sırasında hayvanı durdurmaya çalışan Herold, önce kürekle hayvana vurdu, ardından da büyük bir bıçakla sırtından bıçakladı ancak tüm bu çabalar çılgına dönen hayvanı durdurmaya yetmedi. Polisin olay yerine gelmesi ve hayvanı vurmasının ardından, saldırı sonucu vücudu ciddi şekilde yaralanan Charla, hastaneye kaldırıldı ve günlerce yaşam mücadelesi verdi.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 094351

YÜZ NAKLİ YAPILDI

2011 yılında Brigham ve Kadın Hastanesi'nde tam yüz nakli ameliyatı geçirdi. Saldırının üzerinden 16 yıl geçtikten ve yüz nakli olduktan sonra Charla, yüz naklinin 'hayatını geri getirdiğini' söyleyerek cerrahlara minnettarlığını dile getirdi. 60 Minutes Australia'ya konuşan kadın, "Bu harika bir şey ve minnettarlığımı kelimelerle ifade edemem ama daha iyi bir hayat yaşama fırsatı buldum." dedi.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 094333

SON HALİNİ GÖSTERDİ

Charla, yüzünde yavaş yavaş hissin geri geldiğini ve tekrar katı gıda yemeye başladığını söyledi. "Burnumu ve üst dudağımı henüz hissedemiyorum ama yavaş yavaş geri geliyor, yanağımda ve alnımda hissedebiliyorum, yani oraya doğru gidiyor. Her şeyi sadece pipetle içiyordum ve hedefim tekrar yemek yiyebilmek." dedi.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 094834

Nash, oyunculuk yapan ve Old Navy ile Coca Cola reklamlarında oynayan şempanzenin bulaştırdığı bir hastalık nedeniyle gözlerinin alınmasının ardından kör oldu. Araştırmacılar, Travis'in şempanzeyi tanıyan Nash'i, yeni saç stiliyle ortaya çıktıktan sonra bir davetsiz misafir sanmış olabileceğini öne sürdü.

Ekran görüntüsü 2025-06-19 095008

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyalizdeyken midesindeki sıvıdan kurtulmak için bakın ne yedi!Diyalizdeyken midesindeki sıvıdan kurtulmak için bakın ne yedi!
ABD'den vize kararı! Bunu yapmayan giremeyecekABD'den vize kararı! Bunu yapmayan giremeyecek

Anahtar Kelimeler:
yüz nakli Şempanze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Meclis'te gergin anlar! Mustafa Varank'la Nebi Sarıbal birbirine girdi: "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak..."

Meclis'te gergin anlar! Mustafa Varank'la Nebi Sarıbal birbirine girdi: "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak..."

Şempanze yüzünü parçalamıştı! Yüz nakli oldu: İşte son hali

Şempanze yüzünü parçalamıştı! Yüz nakli oldu: İşte son hali

ABD'den vize kararı! Bunu yapmayan giremeyecek

ABD'den vize kararı! Bunu yapmayan giremeyecek

Sahte dişçi skandalı: Diş çekip kanal tedavisi yaptı

Sahte dişçi skandalı: Diş çekip kanal tedavisi yaptı

Vize alamayan Türkler o ülkeye akın ediyor!

Vize alamayan Türkler o ülkeye akın ediyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.