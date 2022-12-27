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Semt eş anlamlısı nedir? Semt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.12.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilimizde kullandığımız kelimeler çok çeşitlidir. Bazı durumlarda ise aynı kelimeleri birden fazla tekrar etmemiz gerekebilir. Aynı kelimeyi üst üste tekrarlamak hem anlatım bozukluğuna yol açabilir hem de anlatımdaki akıcılığı azaltır. Bu sebeple dilimizde yaygın olarak kullanılan eş anlamlı sözcükleri kullanarak daha doğru bir anlatım elde edebiliriz. Semt kelimesi eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Peki, semt kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Semt eş anlamlısı nedir? Semt kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Geçmişten günümüze baktığımızda her toplum çeşitli yönlerden etkileşim hâlindedir. Hâlen toplumlar birbirlerini çeşitli yönlerden etkilemektedir. Tarihte de baktığımızda dil, din ve ya kültürel yönden çeşitli etkileşimler olmuştur. Özellikle dil yönünden toplumlar arasında kelime transferleri yaygın olarak yaşanmıştır. Türkçe de dil yönünden etkileşimler yaşamış ve farklı kökenli kelimeleri bünyesine katmıştır. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler kadar yoğun şekilde farklı kökenli sözcükler varlığını sürdürmektedir. Semt kelimesi farklı kökenli bir sözcüktür ve dilimize Arapçadan alıntılanmıştır. Arapçada "taraf, yön, yol, kentin bir bölümü" gibi anlamlara gelen "samt" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de benzer anlamlarda kullanılan semt kelimesi TDK’ye göre şu anlamlara gelmektedir:

  • Şehirde yerleşim bölgesi, yaka
  • Yan, taraf, yön
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Semt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı sözcükler dilimizde yaygın bir şekilde yer almaktadır. Dilimizde birçok sözcüğün bir ve ya daha fazla eş anlamlı kelimesi bulunabilir. Eş anlamlı sözcükler yazılışları ve okunuşları açısından farklı anlamları açısından aynı olan sözcüklerdir. Semt sözcüğü Arapça kökenli bir sözcük olup dilimizde birden fazla anlama gelmektedir. Semt sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Semt sözcüğü yaygın bir kullanıma sahip olduğu için semtin eş anlamlısı olan sözcükten faydalanmak gerekebilir. Semt kelimesinin eş anlamı olan bir tane kelime vardır. Semt eş anlamlısı olan kelime:

  • Yaka

Semt sözcüğünü kullandığımız cümlelerde semt eş anlamlısı olan "yaka" kelimesini kullanabiliriz ve bu kullanım herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

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Semtin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Semt sözcüğü yaygın kullanıma sahip bir sözcüktür. Semt sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeyle örnek cümleler kurmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Şehrin doğu yakasında çok fazla trafik varmış, biraz acele etmemiz gerekebilir.
  • Artık şehrin o yakasına uğramam, çok tehlikeli bir yermiş.
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