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Yarış eş anlamlısı nedir? Yarış kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

23.12.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskiden kesişmek, bölüşmek gibi anlamlarında kullanılan yarış kelimesi Eski Türkçe sözcüklerden biridir. Tarihte ilk olarak Divan-i Lugati't-Türk eserinde kullanıldığı düşünülen yarış sözcüğü günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerden birisidir. Kullanım alanı oldukça geniş olan yarış sözcüğü ile aynı anlama gelen birden fazla eş anlamlı kelimeler de bulunur. Rekabet anlamını da taşıyan ve farklı alanlarda kullanılan kelimelerden birisi olan yarışın eş anlamlısı nedir?

Yarış eş anlamlısı nedir? Yarış kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kelimelerden biri olan yarış sözcüğü "kesişmek, bölüşmek müsabaka etmek ve çekişmek"gibi anlamlarda kullanılan "yarış-" fiilinden evrilen bir sözcüktür. Yarış sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder:

  • Yarışma, rekabet
  • Yarışma
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Yarış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yarışın eş anlamlısı olan sözcükler yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı sözcüklerdir. Fakat aynı anlamı taşıma özelliklerinden dolayı bu kelimelerin hepsi birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama geldikleri için cümle içinde birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Yarış kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Koşun
  • Rekabet
  • Yarışma

Bu kelimeler yarışın eş anlamlısı olan kelimelerdir. Yarış eş anlamlısı kelimeler arasında yer alan yarışma ve rekabet kelimesi yarış yerine en çok kullanılan kelimedir.

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Yarışın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz kelime bakımından zengin bir yapıya sahiptir. Pek çok medeniyetten kendi bünyesine kelime geçiren Türkçe eş anlamlı kelimeler konusunda da oldukça geniş bir içeriğe sahiptir. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı vardır. Bunlardan biri de yarış kelimesidir. Yarışın eş anlamlısı kelimeler yarış yerine kullanılabilirler. Yarışın eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Okulda düzenlenen yarışmada son ikiye kalan sınıflar kıyasıya bir mücadele vardı.
  • Sınav, öğrenciler için adeta bir rekabete dönüşmüştü.
  • Televizyonda izlediği yarışmaya katılmak için başvuru yaptı.
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