Yarış eş anlamlısı nedir? Yarış kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eski Türkçe kelimelerden biri olan yarış sözcüğü "kesişmek, bölüşmek müsabaka etmek ve çekişmek"gibi anlamlarda kullanılan "yarış-" fiilinden evrilen bir sözcüktür. Yarış sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder:

Yarışma, rekabet

Yarışma

Yarış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yarışın eş anlamlısı olan sözcükler yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı sözcüklerdir. Fakat aynı anlamı taşıma özelliklerinden dolayı bu kelimelerin hepsi birbirleri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama geldikleri için cümle içinde birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Yarış kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Koşun

Rekabet

Yarışma

Bu kelimeler yarışın eş anlamlısı olan kelimelerdir. Yarış eş anlamlısı kelimeler arasında yer alan yarışma ve rekabet kelimesi yarış yerine en çok kullanılan kelimedir.

Yarışın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz kelime bakımından zengin bir yapıya sahiptir. Pek çok medeniyetten kendi bünyesine kelime geçiren Türkçe eş anlamlı kelimeler konusunda da oldukça geniş bir içeriğe sahiptir. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı vardır. Bunlardan biri de yarış kelimesidir. Yarışın eş anlamlısı kelimeler yarış yerine kullanılabilirler. Yarışın eş anlamlıları ile örnek cümleler: