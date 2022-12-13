Varlık eş anlamlısı nedir? Varlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varlık kelimesi Türkçe kökenlidir ve "var" kelimesinden türetilmiştir. Birden fazla anlamı olan varlık kelimesinin kullanım alanı da oldukça geniştir. Varlık kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde verilmiştir:

Var olma durumu

Var olan her şey

Para, mal, mülk, zenginlik, variyet

Önemli, yararlı, değerli şey

Ömür, hayat

Vanlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı

Kalıcı olan, gelip geçici olmayan

Varlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçenin eski dönemlerinden beri varlığını koruyan varlık kelimesi birden fazla alanda kendisine yer edinmiştir. Farklı deyimlerde de yer alan varlıkla aynı anlamı taşısa da farklı ifade eden kelimeler de bulunur. Varlık kelimesinin eş anlamı olarak nitelendirilen bu kelimeler varlıkla anlam birliği taşır. Varlık eş anlamlısı kelimeler:

Dirlik

Dünya malı

Mevcudiyet

Popülasyon

Sermaye

Variyet

Vücut

Eş anlamlı kelime açısından zengin olan varlık kelimesi bir zenginliği ifade ederken ya da düşüncesel bir yapıyı anlatırken kullanılan bir kelimedir. Bu bağlamlarda varlığın eş anlamlısı kelimeler de cümlenin anlamına göre varlık kelimesi yerine kullanılabilir.

Varlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varlık kelimesi çok eski bir kelime olmasına karşın büyük kitleler tarafından sıklıkla kullanılan bir şeyin varlığını belirtirken sıklıkla telaffuz edilen bir kelime olma özelliği taşır. Varlık kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle ilgili cümlelere örnek verecek olursak: