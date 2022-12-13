Varlık eş anlamlısı nedir? Varlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varlık kelimesi Türkçe kökenlidir ve "var" kelimesinden türetilmiştir. Birden fazla anlamı olan varlık kelimesinin kullanım alanı da oldukça geniştir. Varlık kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde verilmiştir:
Türkçenin eski dönemlerinden beri varlığını koruyan varlık kelimesi birden fazla alanda kendisine yer edinmiştir. Farklı deyimlerde de yer alan varlıkla aynı anlamı taşısa da farklı ifade eden kelimeler de bulunur. Varlık kelimesinin eş anlamı olarak nitelendirilen bu kelimeler varlıkla anlam birliği taşır. Varlık eş anlamlısı kelimeler:
Eş anlamlı kelime açısından zengin olan varlık kelimesi bir zenginliği ifade ederken ya da düşüncesel bir yapıyı anlatırken kullanılan bir kelimedir. Bu bağlamlarda varlığın eş anlamlısı kelimeler de cümlenin anlamına göre varlık kelimesi yerine kullanılabilir.
Varlık kelimesi çok eski bir kelime olmasına karşın büyük kitleler tarafından sıklıkla kullanılan bir şeyin varlığını belirtirken sıklıkla telaffuz edilen bir kelime olma özelliği taşır. Varlık kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle ilgili cümlelere örnek verecek olursak: