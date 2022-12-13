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Varlık eş anlamlısı nedir? Varlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.12.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller zamanla birbirlerini etkileyerek yeni kelimeler oluşturulmasını desteklemiştir. Bu etkileşimler sonucunda dil de gelişim sırasında zamanla zenginleşmiştir. Aynı zamanda kendi içlerinde de yeni kelimeler üretmiş ve bunları farklı eklerle türetmiştir. Varlık kelimesi de Türkçe kökenli olmakla birlikte "var" kelimesinden türetilmiştir. Peki, varlık kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Varlık eş anlamlısı nedir? Varlık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varlık kelimesi Türkçe kökenlidir ve "var" kelimesinden türetilmiştir. Birden fazla anlamı olan varlık kelimesinin kullanım alanı da oldukça geniştir. Varlık kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekilde verilmiştir:

  • Var olma durumu
  • Var olan her şey
  • Para, mal, mülk, zenginlik, variyet
  • Önemli, yararlı, değerli şey
  • Ömür, hayat
  • Vanlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı
  • Kalıcı olan, gelip geçici olmayan
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Varlık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçenin eski dönemlerinden beri varlığını koruyan varlık kelimesi birden fazla alanda kendisine yer edinmiştir. Farklı deyimlerde de yer alan varlıkla aynı anlamı taşısa da farklı ifade eden kelimeler de bulunur. Varlık kelimesinin eş anlamı olarak nitelendirilen bu kelimeler varlıkla anlam birliği taşır. Varlık eş anlamlısı kelimeler:

  • Dirlik
  • Dünya malı
  • Mevcudiyet
  • Popülasyon
  • Sermaye
  • Variyet
  • Vücut

Eş anlamlı kelime açısından zengin olan varlık kelimesi bir zenginliği ifade ederken ya da düşüncesel bir yapıyı anlatırken kullanılan bir kelimedir. Bu bağlamlarda varlığın eş anlamlısı kelimeler de cümlenin anlamına göre varlık kelimesi yerine kullanılabilir.

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Varlığın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varlık kelimesi çok eski bir kelime olmasına karşın büyük kitleler tarafından sıklıkla kullanılan bir şeyin varlığını belirtirken sıklıkla telaffuz edilen bir kelime olma özelliği taşır. Varlık kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle ilgili cümlelere örnek verecek olursak:

  • Adam o kadar güçlü birisiydi ama dünya malının hiçbir önemi yoktu.
  • Bu insanlarda öyle bir sermaye var ki torunlarının torunları bile çalışmadan hayatlarını krallar gibi yaşarlar.
  • Yıllarca çalıştım didindim şimdi bu dirliğin tadını doya doya çıkarmanın zamanı geldi.
  • Geçen senelerin ardından bir de baktım ki kardeşler olarak aramızda sadece variyet konusu konuşulur olmuş.
  • Aşağı mahallede oturan amcanın İstanbul’da bulunan sermayesini duysan dudakların uçuklar.
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