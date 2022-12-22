Usanmak eş anlamlısı nedir? Usanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı birbirleriyle etkileşim içinde olmuş ve bu etkileşimden doğal olarak dilleri de etkilenmiştir. Pek çok dil gibi Türkçe de söz varlığında oldukça fazla yabancı kökenli kelime bulunduran dillerden birisidir. Türkçeye giren yabancı kökenli kelimeler zamanla değişip gelişerek dilin fonetiğine uygun hâle gelmiştir. Ayrıca dilin kendi kökeninden beri varlığını koruyan kelimeler de bu gelişime ayak uydurmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Usanmak sözcüğü de Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "üşenmek, işi umursamamak" gibi anlamlarda kullanılan "osan-" fiilinden evrilmiştir. Usanmak kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek

Usanmak eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Usanmak kelimesi dilin eski dönemlerinden beri varlığını koruyan ve zamanla dilin gelişimine uyum sağlayan sözcüklerden biridir. Eski Türkçeden beri dilimizde bulunan ve yapısal değişikliğe uğrayan usanmak kelimesinin eş anlamı da cümle içinde büyük ölçüde bu anlamı karşılar. Usanmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Bezmek

Bıkmak

Bizar olmak

Yılmak

Farımak

Kanıksamak

Aralarında eş anlamlılık bağı bulunan kelimeler anlamsal benzerlik veya anlam birliği taşırlar. Dilin dinamik bir yapıya sahip olmasının da etkisiyle Türkçede tam anlamıyla bir anlam aynılığından bahsetmek zordur. Fakat eş anlamlı kelimeler kullanıldığı yere göre büyük ölçüde birbirlerinin anlamını karşılarlar.

Usanmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Usanmak ve usanmanın eş anlamlısı da cümle içinde birbirlerinin anlamsal karşılığını verirler. Bu anlamsal birliğin daha net anlaşılması adına bu kelimelerin cümle içindeki kullanımı incelenebilir. Usanmak kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: