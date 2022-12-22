EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Usanmak eş anlamlısı nedir? Usanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Usanmak eş anlamlısı nedir? Usanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

22.12.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil dingin bir yapıya sahip değildir bu sebeple zamanla değişir ve gelişir. Özellikle kökeni çok eski dönemlere dayanan diller, söz varlığında pek çok yabancı kökenli kelimeyi barındırır ve zengin bir dil özelliği taşırlar. Türkçe de köklü ve zengin diller arasındadır. Türkçenin söz varlığında pek çok yabancı kökenli kelime olduğu gibi Eski Türkçeye dayanan kelimeler de bulunur. Bu kelimelerden biri de “usanmak” kelimesidir. Peki, usanmanın eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Usanmak eş anlamlısı nedir? Usanmak kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumlar tarih boyunca çeşitli nedenlerden dolayı birbirleriyle etkileşim içinde olmuş ve bu etkileşimden doğal olarak dilleri de etkilenmiştir. Pek çok dil gibi Türkçe de söz varlığında oldukça fazla yabancı kökenli kelime bulunduran dillerden birisidir. Türkçeye giren yabancı kökenli kelimeler zamanla değişip gelişerek dilin fonetiğine uygun hâle gelmiştir. Ayrıca dilin kendi kökeninden beri varlığını koruyan kelimeler de bu gelişime ayak uydurmuş ve günümüze kadar gelmiştir. Usanmak sözcüğü de Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "üşenmek, işi umursamamak" gibi anlamlarda kullanılan "osan-" fiilinden evrilmiştir. Usanmak kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Tekrarlanması, uzun sürmesi dolayısıyla bir şeyden hoşlanmaz veya sıkılır duruma gelmek
Vahşi eş anlamlısı nedir? Vahşi eş anlamlısı nedir?

Usanmak eş anlamlısı olan kelimeler nedir?

Usanmak kelimesi dilin eski dönemlerinden beri varlığını koruyan ve zamanla dilin gelişimine uyum sağlayan sözcüklerden biridir. Eski Türkçeden beri dilimizde bulunan ve yapısal değişikliğe uğrayan usanmak kelimesinin eş anlamı da cümle içinde büyük ölçüde bu anlamı karşılar. Usanmak kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Bezmek
  • Bıkmak
  • Bizar olmak
  • Yılmak
  • Farımak
  • Kanıksamak

Aralarında eş anlamlılık bağı bulunan kelimeler anlamsal benzerlik veya anlam birliği taşırlar. Dilin dinamik bir yapıya sahip olmasının da etkisiyle Türkçede tam anlamıyla bir anlam aynılığından bahsetmek zordur. Fakat eş anlamlı kelimeler kullanıldığı yere göre büyük ölçüde birbirlerinin anlamını karşılarlar.

Üslup eş anlamlısı nedir? Üslup eş anlamlısı nedir?

Usanmanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Usanmak ve usanmanın eş anlamlısı da cümle içinde birbirlerinin anlamsal karşılığını verirler. Bu anlamsal birliğin daha net anlaşılması adına bu kelimelerin cümle içindeki kullanımı incelenebilir. Usanmak kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Onun bu davranışları onu o kadar yıldırmıştı ki ona karşı eskisi gibi değildi.
  • Sürekli aynı öğütleri vermek onu bıktırmıştı.
  • Tüm gün onun isteklerini yerine getirmek onu bezdirmiş olmalı ki çok yorgun gözüküyordu.
  • Aralarındaki sorunlardan o kadar yıldırmıştı ki çözüm aramaktan vazgeçti.
  • Giyindiği kıyafetlerden bıktığını söyleyerek alışverişe çıktı.
  • Çocuğun şımarıklığı onu çok bezdirmiş olmalı ki sinirli gözüküyordu.
  • Sistemin yavaşlığından tüm müşteriler bizar olmuştu.
  • Yıllar habersiz geçince bu aşktan farımıştı.
  • Bu sakinlik, her şeyi kanıksamaktan ya da korkmaktan daha ileri geliyordu.
Yer eş anlamlısı nedir? Yer eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir? KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?
DHBT mülakat ne zaman? DHBT mülakat ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

KPSS 7111, 7300, 7368 nitelik kodu nedir?

6225 nitelik kodu nedir?

6225 nitelik kodu nedir?

KPSS 4431, 3173, 3179, 7303 nitelik kodu nedir?

KPSS 4431, 3173, 3179, 7303 nitelik kodu nedir?

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.