Semt pazarlarında gece temizliği

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinin toplanmasının ardından oluşan kirliliği önlemek için, semt pazarlarında geçe geç saatlere kadar temizlik çalışmalarında bulunuyor.

Halk ve çevre sağlığına büyük önem veren Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında akşam pazar tezgahlarının toplanmasından sonra temizlik araçları ve personel ile birlikte pazar bölgelerinde genel temizlik yapıyor. Pazar yerlerinde ivedilikle yapılan temizlik çalışmaları ile Ergene yeni güne temiz bir şekilde hazırlanıyor.

Ergene Belediyesi olarak mahallelere yönelik temizlik ekiplerinin her gün çöpleri düzenli olarak topladığını, cadde ve sokakların temizlendiğini belirten Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, “Ergene’de vatandaşlarımız her sabah güne temiz bir çevre ile başlamaktadır” dedi.

Başkan Vekili Tıknas, “Ergenemizde ana caddeler ve sokak aralarında bulunan çöp konteynırlarının içi Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından düzenli olarak boşaltılmakta, İlçe genelinde kurulan semt pazarlarında özellikle yiyecek atıkları kısa sürede koku oluşturmakta bu yüzden pazar bölgelerimiz gece temizlik ekiplerimiz ile deterjanlı su ile yıkanmakta. Mahallelerde bulunan temizlik ekiplerimiz her gün çöpleri düzenli olarak toplamaktadır. İlçemizde sokak ve caddelerin temizliği konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın toplu kullanım alanlarına özen göstererek temizlik çalışmalarımızı itinayla sürdürmekteyiz” dedi.