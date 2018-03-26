Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Sen Anlat Karadeniz 10. bölümde Berrak, Vedat'ın istekleri doğrultusunda Nefes'in en yakın arkadaşı oluyor ve bütün sırlarını öğreniyor. Tahir ise annesinin karşısına çıkar ve Nefes'e sevdalı olduğunu açıklar. Herkesi şok eden bu gelişmeler sonrasında Nefes ile Tahir'i ne gibi tehlikeler beklemektedir? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümü...

SEN ANLAT KARADENİZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde izleyicileri heyecanlı anlar bekliyor. Atv'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes'in yanına yerleşen Berrak, aslında Vedat'ın zorladığı biridir. Vedat, ona "Nefes'in en yakını olacak, her sırrını sana açacak" diyor. Bu şekilde Nefes'in güvenini kazanan Berrak, çayına attığı ilaç ile ne yapmak istemektedir merak ediliyor. Yoksa Vedat, Nefes'i bu şekilde kaçırmayı mı planlıyor? Diğar yandan Tahir, annesi başta olmak üzere Nefes'e sevdalı olduğunu açıklayarak herkese rest çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...