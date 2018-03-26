Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan Sen Anlat Karadeniz 10. bölümde Berrak, Vedat'ın istekleri doğrultusunda Nefes'in en yakın arkadaşı oluyor ve bütün sırlarını öğreniyor. Tahir ise annesinin karşısına çıkar ve Nefes'e sevdalı olduğunu açıklar. Herkesi şok eden bu gelişmeler sonrasında Nefes ile Tahir'i ne gibi tehlikeler beklemektedir? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümü...
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde izleyicileri heyecanlı anlar bekliyor. Atv'nin izlenme rekorları kıran yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz son bölümde Nefes'in yanına yerleşen Berrak, aslında Vedat'ın zorladığı biridir. Vedat, ona "Nefes'in en yakını olacak, her sırrını sana açacak" diyor. Bu şekilde Nefes'in güvenini kazanan Berrak, çayına attığı ilaç ile ne yapmak istemektedir merak ediliyor. Yoksa Vedat, Nefes'i bu şekilde kaçırmayı mı planlıyor? Diğar yandan Tahir, annesi başta olmak üzere Nefes'e sevdalı olduğunu açıklayarak herkese rest çekiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sen Anlat Karadeniz son bölümde Osman Hoca'nın evine sığınan Nefes'i burada da zor günler beklemektedir. Ahali onlar hakkında bin türlü dedikodu üretmektedir. Bu sırada eve, bir kadın daha sığınır. Daha sonra adının Berrak olduğunu söyleyecek bu kadın, Nefes'e en büyük ihaneti yapacaktır. Bütün sırlarını anlattığı Berrak, aslında Vedat'ın Nefes'in yanına yerleştirdiği biridir. Bu sahne ile sona eren Sen Anlat Karadeniz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor.
"Bana inandı..." #anlatkaradeniz pic.twitter.com/OTQoTQ1Zoa— atv (@atvcomtr) 21 Mart 2018
Sen Anlat Karadeniz son bölümde; abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Sen Anlat Karadeniz son bölümü aşağıdaki linkten kesintisiz izleyebilirsiniz.
Sen Anlat Karadeniz 9. son bölüm izle
SEN ANLAT KARADENİZ'İN HİKAYESİ VE OYUNCULARI
Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.
Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.
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