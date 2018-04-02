Sen Anlat Karadeniz 11. Yeni Bölüm 2. Fragmanı: Tahir'e kelepçeyi taktılar! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 11. yeni bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. İlk yayınlandığı andan beri heyecanla izlenen ve takip edilen Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir'e kelepçe takılması merak uyandırdı. Tahir, Vedat'ın Yiğit'i almak için velayet davası alması sonrasında onu kaçırmış, ayaklarından sallandırırarak kafasına silahı dayamıştı. Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanında Tahir'e takılan kelepçeler, acaba Vedat'ı vurdu mu dedirtti. Öte yandan Berrak, Nefes'e verdiği ilaçlar ile kızın delirmeye başladığını düşünür. Vedat'a bu konuyu açar. Fakat Vedat "Delirsin ki ben de Yiğit'i ondan alabileyim" der.
Sen Anlat Karadeniz son bölümde;Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır. Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.
Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır.
MUSTAFA'NIN YİĞİT'İ KURTARDIĞI AN
Mustafa, Yiğit'in hayatını kurtardı! #sevdalu pic.twitter.com/4uH2eJbv1Y— atv (@atvcomtr) 28 Mart 2018
Sen Anlat Karadeniz 10. bölümde; Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye sokar. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.
"Vedat oğlumu bırak!" #sevdalu pic.twitter.com/Nd6jmeKZsC— atv (@atvcomtr) 28 Mart 2018
Sen Anlat Karadeniz 11. bölüm fragmanında Tahir, Nefes'e velayet davası açan Vedat'ı yakalıyor ve bir iple ayaklarından asarak ters bir şekilde sallandırıyor. Ondan şehadet getirmesini isteyen Tahir, Vedat'ın kafasına silahı dayıyor. Tahir, Vedat'ı vuracak mı? Yoksa davadan vazgeçirmek için korkutmaya mı çalışıyor?
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