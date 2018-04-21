Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı yayında. atv'nin fırtınalar estiren yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ile Tahir'in aşkı heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde mahkeme, Yiğit'in velayetini Vedat'a vermişti. Geçici olarak verilen velayeti bozmak ve Yiğit'i geri almak için Nefes hamlesini yapmaya başlar. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes'e "Yiğit'i istiyorsan Tahir'i bırakmalısın" diye baskı yaparlar. Tahir, bu duruma çok sinirlense, deli damarı tutmuştur. Fakat Nefes'in "Oğlumuz için" sözleri sonrasında kabullenmek zorunda kalacaktır. İşte Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz 13. son bölümü, hayranlarını atv ekranına topladı. İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde oynadığı, yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı Sen Anlat Karadeniz çarşamba akşamları heyecanla izleniyor. Sen Anlat Karadeniz 13 bölümde Tahir ile Nefes, Berrak'ın yaptığı ihaneti ortaya çıkardı. Nefes'in halüsinasyon görmesini sağlayan ilaç ile telefonunda Vedat'ın numarasının olması Berrak'ı ele verdi. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Yiğit'in geçici velayeti Vedat'a verildi. Yiğit ile Nefes'in ayrılması sahnesi ile izleyenleri gözyaşlarına boğdu.