Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle)

Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı yayında. atv'nin fırtınalar estiren yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ile Tahir'in aşkı heyecanla izlenmeye devam ediliyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde mahkeme, Yiğit'in velayetini Vedat'a vermişti. Geçici olarak verilen velayeti bozmak ve Yiğit'i geri almak için Nefes hamlesini yapmaya başlar. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Nefes'e "Yiğit'i istiyorsan Tahir'i bırakmalısın" diye baskı yaparlar. Tahir, bu duruma çok sinirlense, deli damarı tutmuştur. Fakat Nefes'in "Oğlumuz için" sözleri sonrasında kabullenmek zorunda kalacaktır. İşte Sen Anlat Karadeniz 14. yeni bölüm fragmanı...
Sen Anlat Karadeniz 13. son bölümü, hayranlarını atv ekranına topladı. İrem Helvacıoğlu ile Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde oynadığı, yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı Sen Anlat Karadeniz çarşamba akşamları heyecanla izleniyor. Sen Anlat Karadeniz 13 bölümde Tahir ile Nefes, Berrak'ın yaptığı ihaneti ortaya çıkardı. Nefes'in halüsinasyon görmesini sağlayan ilaç ile telefonunda Vedat'ın numarasının olması Berrak'ı ele verdi. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Yiğit'in geçici velayeti Vedat'a verildi. Yiğit ile Nefes'in ayrılması sahnesi ile izleyenleri gözyaşlarına boğdu.
Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır.
Yiğit'in geçici velayeti Vedat'a veriliyor! #rızaşart pic.twitter.com/Y1lz2cnphf— atv (@atvcomtr) 18 Nisan 2018
Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm izle
Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar. Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.
Vedat, Yiğit'i götürüyor! #rızaşart— atv (@atvcomtr) 18 Nisan 2018
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