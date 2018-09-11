Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonda neler olacak?

Geçtiğimiz sezonun popüler dizilerinden Sen Anlat Karadeniz için artık günler sayılıyor. Yayımlanan ve oldukça dramatik sahneler barındıran Sen Karadeniz yeni sezon fragmanları izleyicilerin merakını daha da artırdı. İzleyiciler Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon ne zaman başlayacak bilmek istiyorlar. Peki Ağustos’ta çekimleri başlayan dizi ne zaman başlayacak?
Dizinin yayımlandığı ATV’den henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak Eylül’de kanalların yeni sezonu Eylül’de açacağı göz önüne alınırsa Sen Anlat Karadeniz 2. sezon yayın tarihi ile ilgili detayların bu hafta belli olması beklenebilir.
DİZİYE YENİ BİR İSİM
Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.
YENİ SEZON İÇİN KEMENÇE ORKESTRASI
Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye'de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz'e armağan olsun" dedi.
SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?
Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.
Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.
Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.
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