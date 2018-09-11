Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezonda neler olacak?

Geçtiğimiz sezonun popüler dizilerinden Sen Anlat Karadeniz için artık günler sayılıyor. Yayımlanan ve oldukça dramatik sahneler barındıran Sen Karadeniz yeni sezon fragmanları izleyicilerin merakını daha da artırdı. İzleyiciler Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon ne zaman başlayacak bilmek istiyorlar. Peki Ağustos’ta çekimleri başlayan dizi ne zaman başlayacak?

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yayımlandığı ATV’den henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak Eylül’de kanalların yeni sezonu Eylül’de açacağı göz önüne alınırsa Sen Anlat Karadeniz 2. sezon yayın tarihi ile ilgili detayların bu hafta belli olması beklenebilir.

DİZİYE YENİ BİR İSİM

Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.