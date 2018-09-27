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Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2018 07:59 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes)'in başrolünde oynadığı Sen Anlat Karadeniz son bölümde Vedat, Asiye'yi kaçırır ve Mustafa'dan karşılığında Tahir'i öldürmesini ister. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Nefes, Vedat'ı kafasından vuruyor. Peki Vedat öldü mü? Tahir yaşıyor mu? Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme bağlantısı haberimizde.

Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü dün akşam atv'de soluk soluğa izlendi. Sakin başlayan Sen Anlat Karadeniz son bölüm, Vedat'ın Asiye'yi kaçırması izleyicileri heyecanlandırdı. Başrolünde Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes)'in oynadığı Sen Anlat Karadeniz son bölümde Vedat, Kalelilerden intikamını almak için Asiye'yi kaçırır. Kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen Vedat, Asiye'nin canı karşılığında Mustafa'dan Tahir'i öldürmesini ister. Tahir ise Nefes'in Vedat'ın yanına gitmesinden nedeniyle "ben zaten ölmüşüm" diyerek abisine vur beni der. Mustafa, Tahir'i kalbinden vurur. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

Son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes, Tahir'in vurulması sonrasında adeta yıkılmıştır. Karşılığında Asiye kurtulmuştur. Bu sefer silah çekme sırası Nefes'e gelir. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir'e ne oldu yaşıyor mu merak edilirken Nefes, tetiğe basıyor ve Vedat'ı kafasından vuruyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes ve Tahir, Vedat'ın varlığından habersiz en mutlu günlerini yaşarken, Vedat intikam peşindedir. Yiğit'in sünnet töreni için hazırlık yapılırken, törene katılmaya kararlı olan Vedat nasıl bir sürpriz hazırlıyor? Nefes özgürlüğünün tadını çıkarırken Dağdevirenler için durum farklıdır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

Murat'a olan aşkı nedeniyle ev hapsinde tutulan Nazar, Vedat'ın yaşadığını Murat'a söylemek isterken sevdiğinin başına nasıl bir bela açacak? Asiye'yi kaçıran Vedat kardeşi kardeşle sınıyor. Yengesi ve yeğeni için hayatını ortaya koyan Tahir yolun sonuna mı geldi?


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