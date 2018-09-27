Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı! Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü izle!

Sen Anlat Karadeniz 23. son bölümü dün akşam atv'de soluk soluğa izlendi. Sakin başlayan Sen Anlat Karadeniz son bölüm, Vedat'ın Asiye'yi kaçırması izleyicileri heyecanlandırdı. Başrolünde Ulaş Tuna Astepe(Tahir), İrem Helvacıoğlu(Nefes)'in oynadığı Sen Anlat Karadeniz son bölümde Vedat, Kalelilerden intikamını almak için Asiye'yi kaçırır. Kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen Vedat, Asiye'nin canı karşılığında Mustafa'dan Tahir'i öldürmesini ister. Tahir ise Nefes'in Vedat'ın yanına gitmesinden nedeniyle "ben zaten ölmüşüm" diyerek abisine vur beni der. Mustafa, Tahir'i kalbinden vurur. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

Son bölümden sonra Sen Anlat Karadeniz 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes, Tahir'in vurulması sonrasında adeta yıkılmıştır. Karşılığında Asiye kurtulmuştur. Bu sefer silah çekme sırası Nefes'e gelir. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında Tahir'e ne oldu yaşıyor mu merak edilirken Nefes, tetiğe basıyor ve Vedat'ı kafasından vuruyor. İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı...