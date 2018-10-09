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Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanı: Vedat'ı öldürdüm!

DİZİ HABERLERİ  | 09.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Tahir), İrem Helvacıoğlu (Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat), Sinan Tuzcu (Mustafa), Öykü Gürman (Asiye)'ın oynadığı Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Geçen bölümde Mustafa, Vedat'ı bayıltmış ve kaçırmıştı. Dizinin yeni bölüm fragmanında Tahir "Vedat'ı öldürüm" derken Nefes, "Ne olur teslim olma" diyor. Fakat Tahir polise teslim oluyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragman

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanı: Vedat'ı öldürdüm!

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de başrolleri Ulaş Tuna Astepe (Tahir), İrem Helvacıoğlu (Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat), Sinan Tuzcu (Mustafa), Öykü Gürman (Asiye) paylaşıyor. Heyecanla izlenen son bölümü, Mustafa'nın Vedat'ı kaçırması ile final yapmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Tahir'in Vedat'ı öldüresiye saldırması dikkat çekmişti. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında ise Tahir, Vedat'ı öldürdüm diyor. Vedat gerçekten öldü mü bilinmiyor ama Nefes gözyaşları ile "Yalvarıyorum Tahir sana, yalvarıyorum. Ne olur teslim olma!" diyor. Fakat Tahir yine de polise teslim olmayı seçiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 25. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Saniye hanım, olan herşeyin Nefes'in ailesine gelmesine bağlayarak onu evden kovuyor. Diğer yandan Mustafa'nın kaçırdığı Vedat'ı Tahir öldüresiye dövüyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa, Tahir'e doğrulttuğu silahı ateşlerken Asiye'nin yanı başında olduğundan habersizdir. Bir yandan kardeşi için ağlarken bir yandan Asiye'nin kanında zehir dolaştığını öğrenen Mustafa, yaralı bacağıyla Asiye'yi o uçurumdan nasıl indirecek?

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜM İZLE

Tahir'in öldüğünü düşünen Nefes gözünü karartıp tetiği çekerken kendi sonunu da mı hazırlıyor? Vedat tüm suçlarından aklanıp Kalelilerin karşısına çıkıyor. Ailesini koruyamadığı için kendisine kızan Mustafa, Vedat'ın cezasını kesmeye kararlı. Tahir, Mustafa'yı durdurabilecek mi?


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