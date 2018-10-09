Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanı: Vedat'ı öldürdüm!

Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Çarşamba akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz'de başrolleri Ulaş Tuna Astepe (Tahir), İrem Helvacıoğlu (Nefes), Mehmet Ali Nuroğlu (Vedat), Sinan Tuzcu (Mustafa), Öykü Gürman (Asiye) paylaşıyor. Heyecanla izlenen son bölümü, Mustafa'nın Vedat'ı kaçırması ile final yapmıştı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Tahir'in Vedat'ı öldüresiye saldırması dikkat çekmişti. Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm 2. fragmanında ise Tahir, Vedat'ı öldürdüm diyor. Vedat gerçekten öldü mü bilinmiyor ama Nefes gözyaşları ile "Yalvarıyorum Tahir sana, yalvarıyorum. Ne olur teslim olma!" diyor. Fakat Tahir yine de polise teslim olmayı seçiyor. İşte Sen Anlat Karadeniz 25. yeni bölüm 2. fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 25. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SEN ANLAT KARADENİZ 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında ise Saniye hanım, olan herşeyin Nefes'in ailesine gelmesine bağlayarak onu evden kovuyor. Diğer yandan Mustafa'nın kaçırdığı Vedat'ı Tahir öldüresiye dövüyor.