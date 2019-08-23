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Sen Anlat Karadeniz 54. yeni bölümden çarpıcı fragman! Sen Anlat Karadeniz 3. yeni sezon ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2019 01:06 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin merakla beklenen 3. yeni sezon tarihi belli oldu. ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezon 54. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Nefes’in bir kez daha gözyaşları içerisinde kalacağı dizide kötü gelişmeler yaşanacak. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölümler ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi ve yeni sezondan çarpıcı fragman.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlı, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman’ın yer aldığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonu açıyor. Sevilen dizinin merakla beklenen 3. yeni sezon 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümün fragmanında Nefes'in acı içinde bağırması dikkat çekiyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisinin yeni sezon fragmanında Nefes'in “Bugün bir kadın daha öldü, öldürüldü! Peki siz vicdanınızın sesini nasıl kısıyorsunuz?” sözleri dikkat çekiyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisi 54. yeni bölümüyle 4 Eylül Çarşamba akşamı 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yangından kurtulmayı başaran Genco, Melek'i susturmakla kalmayıp Kalelilerden intikam almak için kolları sıvar. Kalleşçe bir plan yapıp, Nefes'in radyodaki konuşmasını sürpriz bir silaha çeviren Genco, Kalelilerin itibarını iki paralık etmek için uğraşacaktır.

Melek için işbirliği yapan Nefes ve Hazan sonunda genç kızı konuşturmayı başarırlar. Melek o güne kadar sır gibi sakladığı gerçeği Nefes'le paylaşırken, Melek'in itirafı Genco'nun bu savaştaki ölümcül darbesini hazırlar.

Nefes ve Tahir doğacak çocuklarının hayalini kurarken, bu hayale gölge düşer. Acilen ameliyata girmesi gereken Nefes, Genco tarafından kaçırılır. Hayatta kalmak için zamanla yarışan Nefes, şimdi Genco'nun elinde tutsaktır.

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