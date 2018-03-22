Sen Anlat Karadeniz 9. son bölüm izle: Büyük ihanet! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Sen Anlat Karadeniz 9. son bölümü izleyenlerin yüreğine bir kez daha dokunmayı başardı. Çarşamba akşamları atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir, abisi Mustafa'nın ihaneti sonrasında ailesi ile bağlarını koparmaya, Nefes'i de alarak şehirden kaçmayı düşünüyor. Fakat bunu yapmadan önce ailesine karşı yapacağı son bir görevi vardır yapacağı. Bunun için de Cemil Dağdeviren'in sevkiyatını basıyor ve deposunun yerini öğreniyor. Ki böylece Vedat'ın ailesinden aldığı paraları ondan geri almayı amaçlıyor.

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Osman Hoca'nın evine sığınan Nefes'i burada da zor günler beklemektedir. Ahali onlar hakkında bin türlü dedikodu üretmektedir. Bu sırada eve, bir kadın daha sığınır. Daha sonra adının Berrak olduğunu söyleyecek bu kadın, Nefes'e en büyük ihaneti yapacaktır. Bütün sırlarını anlattığı Berrak, aslında Vedat'ın Nefes'in yanına yerleştirdiği biridir. Bu sahne ile sona eren Sen Anlat Karadeniz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor.