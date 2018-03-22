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Sen Anlat Karadeniz 9. son bölüm izle: Büyük ihanet! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2018 08:52 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 9. son bölümü atv'de dün akşam izleyicisi ile buluştu. Çarşamba akşamların yeni olduğu kadar en çok izlenen dizilerinden olan Sen Anlat Karadeniz 9. bölümü heyecanlı ve duygusal sahneleri ile doluydu. Tahir ve Nefes, şehri terketmeye karar veriyorlar. Fakat Nefes, en yakınındaki kişini ihanetine uğruyor. Sen Anlat Karadeniz yeni fragman yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz son bölümü...

Sen Anlat Karadeniz 9. son bölüm izle: Büyük ihanet! (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı çıktı mı?)

Sen Anlat Karadeniz 9. son bölümü izleyenlerin yüreğine bir kez daha dokunmayı başardı. Çarşamba akşamları atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'in başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir, abisi Mustafa'nın ihaneti sonrasında ailesi ile bağlarını koparmaya, Nefes'i de alarak şehirden kaçmayı düşünüyor. Fakat bunu yapmadan önce ailesine karşı yapacağı son bir görevi vardır yapacağı. Bunun için de Cemil Dağdeviren'in sevkiyatını basıyor ve deposunun yerini öğreniyor. Ki böylece Vedat'ın ailesinden aldığı paraları ondan geri almayı amaçlıyor.

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Osman Hoca'nın evine sığınan Nefes'i burada da zor günler beklemektedir. Ahali onlar hakkında bin türlü dedikodu üretmektedir. Bu sırada eve, bir kadın daha sığınır. Daha sonra adının Berrak olduğunu söyleyecek bu kadın, Nefes'e en büyük ihaneti yapacaktır. Bütün sırlarını anlattığı Berrak, aslında Vedat'ın Nefes'in yanına yerleştirdiği biridir. Bu sahne ile sona eren Sen Anlat Karadeniz son bölümden sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Anlat Karadeniz son bölümde; abisinin ihanetini öğrenen Tahir, Karadeniz gibi köpürür. Yaşadığı büyük acıyla dalgalanırken, onu sakinleştiren tek şey, artık limanı bildiği Nefes'in "sana ihtiyacım var" demesi olacaktır. Nefes daha Mustafa'nın ihanetini sindiremeden, kendisi gibi bir şiddet mağduruyla karşılaşarak bir kez daha sarsılır. Sürmene'de çıkan dedikodulardan Osman Hoca'nın Nefes'e evini açtığını duyan bir kadın, kendisini medreseye atmıştır. Nefes, kendi acılarını bir yana bırakarak bu yaralı kuşu iyileştirmeye girişir. Ama bir yandan kabusları, bir yandan Vedat'ın Nazar üzerinden giriştiği merhamet oyunu, bir yandan köydeki dedikodular, Koca Karadeniz'e sığmaya çalışan minicik kadını iyice nefessiz bırakır. Nefes'in imtihanına bir de Saniye'nin büyük şiddeti eklenince, abisinin ve annesinin ihanetini sindiremeyen Tahir, bir kez daha kendini feda eder: "Bu topraklar bana memleket sana gurbet Nefes. Bırak gurbete düşen ben olayım!" Sen Anlat Karadeniz son bölümü aşağıdaki linkten kesintisiz izleyebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 9. son bölüm izle

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

atv'de dün akşam ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz son bölümden sonra yeni fragman çıktı mı merak ediliyor. Özellikle son bölüm final sahnesinde Berrak'ın kim olduğunu öğrenen seyirciler, yeni bölümde neler olacak merak etmeye başladılar. Henüz yayınlanmayan Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 10. yeni bölüm fragmanı

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