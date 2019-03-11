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Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | 11.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de yapım şirketiyle anlaşamadığı iddia edilen ünlü oyuncu önümüzdeki bölümde senaryo gereği öldürülecek.

ATV'de ikinci sezonunu geçiren Sen Anlat Karadeniz'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Reytinglerde ilk sezona göre düşüşte olduğu görülen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında, dizinin kilit isminin öldüğü görülüyor. Beklenmeyen bu ölüme seyirciler isyan ederken, ayrılığın nedeni anlaşmazlık deniyor.

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Çarşamba günleri yayınlanan dizide Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, senaryo gereği önümüzdeki bölüm öldürülüyor. Kötü karakterine rağmen dizide kendisini sevdirmeyi başaran Mehmet Ali Nuroğlu'nun ölümünün yer aldığı fragmanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken tepkiler de gecikmedi.

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AYRILIK NEDENİ ANLAŞMAZLIK MI?

Beklenmeyen bu ayrılığın nedeni olarak, oyuncunun yapım şirketiyle anlaşamaması iddiaları ortaya atıldı. Tam olarak ayrılık nedeni ise henüz açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz ATV mehmet ali nuroğlu

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