Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

ATV'de ikinci sezonunu geçiren Sen Anlat Karadeniz'den sevenlerini üzen bir haber geldi. Reytinglerde ilk sezona göre düşüşte olduğu görülen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölüm fragmanında, dizinin kilit isminin öldüğü görülüyor. Beklenmeyen bu ölüme seyirciler isyan ederken, ayrılığın nedeni anlaşmazlık deniyor.

Çarşamba günleri yayınlanan dizide Vedat karakterine hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu, senaryo gereği önümüzdeki bölüm öldürülüyor. Kötü karakterine rağmen dizide kendisini sevdirmeyi başaran Mehmet Ali Nuroğlu'nun ölümünün yer aldığı fragmanı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken tepkiler de gecikmedi.

AYRILIK NEDENİ ANLAŞMAZLIK MI?

Beklenmeyen bu ayrılığın nedeni olarak, oyuncunun yapım şirketiyle anlaşamaması iddiaları ortaya atıldı. Tam olarak ayrılık nedeni ise henüz açıklanmadı.





