Sen Anlat Karadeniz'de Nefes için yeni bir savaş başlıyor! Sen Anlat Karadeniz 34. yeni bölüm fragmanı izle!

Sen Anlat Karadeniz dizisi 34. yeni bölümüyle 12 Aralık Çarşamba akşamı ATV'de ekrana gelecek. Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde, Nefes'ten uzak kalamayan Tahir'i ve ayrılığa anlama veremeyen Yiğit'i zor günler bekler. Tüm çabalarına rağmen Nefes'in yıkılmadığını gören Vedat kolları sıvar. Vedat, Nefes'in işini bozunca altta kalmayan Asiye intikam planı yapar. Vedat hiç beklemediği bir anda kadınların saldırısına maruz kalır.

SEN ANLAT KARADENİZ 34. BÖLÜM ÖZETİ

Tahir’in Nefes’i sağlığına kavuşturmasının ardından Nefes beklemediği bir durumla karşı karşıya kalmıştı. Fırtınalı havada zar zor hayatta kalmayı başaran Tahir, Nefes’in kendisi için yaptıklarını öğrenince duygusal anlar yaşamıştı. Evlenmesine rağmen bir süredir sorunlarla mücadele eden Nefes bu kez Vedat’ın “Hoş geldin karıcığım” sözü ile yıkılacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Karadeniz'e sığınan Tahir fırtınada kaybolur. Nefes, kaçırdığı tekneyle Tahir'in peşine düşer. Nefes Tahir'i bulabilecek mi yoksa Karadeniz sevdalarına mezar mı olacak? Nazar, ailesini tercih edip Murat'a sırt çevirirken Murat ısrarcıdır. Körkütük sarhoş halde Nazar'ın kapısına dayanan Murat'a Nazar ne cevap verecek? Tahir'den ayrı kalmaya dayanamayan Yiğit yataklara düşer. Tahir ve Nefes, Yiğit için seferber olurken Vedat ayrılık haberini almıştır. Nefes oğlu için çırpınırken, Vedat bu ayrılıktan nasıl faydalanacak?

