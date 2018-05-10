Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın astığı Mercan öldü mü? Belfu Benian diziden ayrıldı mı?

Başrollerinde Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin rol aldığı Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Osman Sınav imzalı Sen Anlat Karadeniz'de Vedat Mercan'ı iple astı. Vedat olaya intihar süsü verdi. Mercan'ı ipte sallanırken gören Tahir yardıma koşarak ipi kesti. Ancak Mercan hayatını kaybetti. O sahneler izleyicide şok etkisi yarattı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yiğit'i kurtarabilmek için hayatlarını birleştiren Nefes ve Tahir'in asıl savaşları şimdi başlamaktadır. İlk günden onlara zindan edilen hayata, el ele direnmeye kararlıdırlar. Tahir önce Nefes'i bir kaç kez düştüğü yerden kaldırmak zorunda kalır. Ama kendisi düştüğünde ve acıdan delirdiğinde, Nefes'in o kırılgan görünüşünün altındaki gerçek gücü görür ve büyülenir.

Vedat'ın cehenneminde direnebilmek için Yiğit'le kendisine bir masal dünyası yaratan Nefes, bu cehennemde de Tahir'le kendisine bir sevda türküsü yaratmaya başlamıştır. Ancak, Saniye'nin başını çektiği "dul bir kadınla evlenemezsin" cemiyetinin çığlıklarını bastırmaya çalışan bu türkü, Vedat'ın intikam çığlıklarını henüz duymamıştır.

Nefes ile Tahir'in evlenmeleri yüzünden çıldıran Vedat, Tahir'i öldürmeye ant içer. Kendi eliyle canına kıyamadığı Tahir'in ölmesi için bir maşa kullanmayı planlar. Planını gerçekleştirmek için masum bir canı, Mercan'ı kurban etmeye karar verir. Nefes ile Tahir evlenince dengesini iyice kaybeden Mercan, Vedat'ın şeytani planının kurbanı olacak mıdır?

