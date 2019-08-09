Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda hangi oyuncular katıldı?

atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni sezon çekimleri için Trabzon'da bir araya geldi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen diziye 3 genç isim daha katıldı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonunda Sinem Reyhan Kıroğlu, Beran Soysal ve Ali Ersan Duru da rol alacak.

Özellikle bir kiralık katilin yer alacağı yeni sezonda, Tahir ve Nefes'i yeni tehlikeler bekliyor. Dedikodulara bakılırsa yeni sezonda Tahir'in başı büyük derde girecek. Hayranları dizinin başlamasını heyecanla bekliyor.



