Mynet Trend

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda hangi oyuncular katıldı?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 09.08.2019 02:14 | Son Güncelleme

Yeni sezon çekimleri Trabzon'da başlayan Sen Anlat Karadeniz dizisinin kadrosuna 3 yeni isim dahil oldu. Sinem Reyhan Kıroğlu, Beran Soysal ve Ali Ersan Duru yeni sezonda izleyiciyle buluşacak.

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda hangi oyuncular katıldı?

atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi yeni sezon çekimleri için Trabzon'da bir araya geldi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sevilen diziye 3 genç isim daha katıldı. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı Sen Anlat Karadeniz'in yeni sezonunda Sinem Reyhan Kıroğlu, Beran Soysal ve Ali Ersan Duru da rol alacak.

sen anlat

Özellikle bir kiralık katilin yer alacağı yeni sezonda, Tahir ve Nefes'i yeni tehlikeler bekliyor. Dedikodulara bakılırsa yeni sezonda Tahir'in başı büyük derde girecek. Hayranları dizinin başlamasını heyecanla bekliyor.


PARTNERTüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleriTüm yeryüzü uyandı, siz hala uyuyor musunuz? İşte sebepleri
MasterChef'in yeni sezon tarihi açıklandı! İşte ilk fragmanMasterChef'in yeni sezon tarihi açıklandı! İşte ilk fragman
"Bir Zamanlar… Hollywood'da" filmi İKSV Galaları'nda"Bir Zamanlar… Hollywood'da" filmi İKSV Galaları'nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sen Anlat Karadeniz sen anlat karadeniz yeni sezon sen anlat karadeniz oyuncular

En Çok Okunan Trend Haberler

İnternetten tanıştı, cinsel ilişki anını kaydetti! İğrenç olay

İnternetten tanıştı, cinsel ilişki anını kaydetti! İğrenç olay

18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

18 yaşındaki genç kız 'selfi' çekerken hayatını kaybetti

Kanlı infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kanlı infaz! Yakınları sinir krizi geçirdi

İBB devralmıştı! İSPARK'a verildi

İBB devralmıştı! İSPARK'a verildi

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Romantik komedi sevenler sinemadaki yerinizi alın!

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran yarışmacı! 'Bu para bana ölene kadar yeter'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte yeni jüri üyeleri ve yayın tarihi

MasterChef'in yeni sezon tarihi açıklandı! İşte ilk fragman

Quentin Tarantino'nun "Bir Zamanlar… Hollywood'da" filmi İKSV Galaları'nda

"Bir Zamanlar… Hollywood'da" filmi İKSV Galaları'nda

"Zebun" filminin çekimlerinde sona gelindi

"Zebun" filminin çekimlerinde sona gelindi

Bize Müsaade güldürmeye geliyor

Bize Müsaade güldürmeye geliyor

Keanu Reeves’in "Hızlı ve Öfkeli"deki rolü ne olacaktı?

Keanu Reeves’in "Hızlı ve Öfkeli"deki rolü ne olacaktı?

Nickelodeon’dan Garfield transferi

Nickelodeon’dan Garfield transferi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.