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  4. Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şoke eden itirafı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şoke eden itirafı

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Sen Anlat Karadeniz dizisindeki 'Nefes' rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, dizinin şiddet sahneleri hakkında yaptığı açıklamalarla herkesi şoke etti.

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şoke eden itirafı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan çok tepki alan şiddet sahneleriyle ilgili itiraf geldi. Kadına şiddet sahneleriyle tepki çeken Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ilgili 'Günaydın Hafta Sonu' isimli programa konuşan Helvacıoğlu açıklamalarıyla dikkat çekti.

Helvacıoğlu, ''Tahir'in bizi tekneye bindirdiği ve Vedat'ın bizi yakaladığı bir sahne vardı. Vedat'ın saçımdan tutup tokat atması ve yere düşürmesi gerekiyordu. Bir sahnenin çekilmesi saatler sürüyor, artık başım zonkluyordu. 'Bunu gerçekten yaşayan kadınlar var' diye düşünüp üç saat boyunca ağladım'' dedi.

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Dizinin yapımcılığını üstlenen Osman Sınav'ın kendisini ''Daha yorgun bak! 8 yıldır işkence görüyorsun sen İrem!'' diyerek defalarca uyardığını anlatan güzel oyuncu, 'Nefes' karakterini canlandırmanın çok zor olduğunu ve bu süreçte çok yorulduğunu belirtti.

Helvacıoğlu, dizi final yaptıktan sonra kavuştuğu yeni imajını, ''Yeni bir ben'' notuyla paylaşmıştı.

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'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iyiki final oldu gerçi hiç izlemedim saçma sapan bişeydi
bu diziyi seyredenlerin olması bana aziz nesin e hak verdiriyor..
he agladin vatana millete faydan oldu. bi hayir isleme zaten otur agla
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