Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan şoke eden itirafı

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan çok tepki alan şiddet sahneleriyle ilgili itiraf geldi. Kadına şiddet sahneleriyle tepki çeken Sen Anlat Karadeniz dizisiyle ilgili 'Günaydın Hafta Sonu' isimli programa konuşan Helvacıoğlu açıklamalarıyla dikkat çekti.

Helvacıoğlu, ''Tahir'in bizi tekneye bindirdiği ve Vedat'ın bizi yakaladığı bir sahne vardı. Vedat'ın saçımdan tutup tokat atması ve yere düşürmesi gerekiyordu. Bir sahnenin çekilmesi saatler sürüyor, artık başım zonkluyordu. 'Bunu gerçekten yaşayan kadınlar var' diye düşünüp üç saat boyunca ağladım'' dedi.

Dizinin yapımcılığını üstlenen Osman Sınav'ın kendisini ''Daha yorgun bak! 8 yıldır işkence görüyorsun sen İrem!'' diyerek defalarca uyardığını anlatan güzel oyuncu, 'Nefes' karakterini canlandırmanın çok zor olduğunu ve bu süreçte çok yorulduğunu belirtti.

Helvacıoğlu, dizi final yaptıktan sonra kavuştuğu yeni imajını, ''Yeni bir ben'' notuyla paylaşmıştı.

