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Sen Anlat Karadeniz'in son bölümündeki işkence görüntüleri sosyal medyayı ayaklandırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 15:45 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Vedat'ın Nazar'a işkence yaptığı sahneler sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.

Sen Anlat Karadeniz'in son bölümündeki işkence görüntüleri sosyal medyayı ayaklandırdı

Atv'de 24. bölümü yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde Vedat'ın Nazar'a işkence yaptıktan sonraki görüntüler sosyal medyayı ayaklandırdı. Geçtiğimiz sezon ilk bölümlerde Nefes'e uygulanan şiddet görüntüleriyle çok konuşulan ve eleştirilere neden olan dizide, yine benzer sahneler ekrana geldi.

İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİCİ AYAKLANDIRDI

Dizinin son bölümünde işkence yapıldığı sahneler gösterilmedi ancak ilerleyen dakikalarda ekrana getirilen birkaç kısa görüntü ise adeta eleştiri yağmuruna tutuldu. Dün akşam yayınlanan bölümde Vedat'ın eline kemer alıp merdivenlerden çıkarak Nazar'ı kapattığı odaya giderken görüldü. Odaya girdiğinde Nazar yere oturmuş korku ve endişeyle ağlıyordu. Daha sonra Vedat'ın odadan çıktığını ve salonun ortasında duran DVD'nin yanında elleri kanlı bir şekilde Vedat ekrana geldi. İşkence sahnelerinin açık şekilde verilmediği dizinin ilerleyen sahnelerinde ise Vedat'ın evin üst katından işkence yapıp bıraktığı Nazar'ın hali bir kaç kare olarak hızlı bir şekilde geçti.

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ELLERİ TAVANA ZİNCİRLENDİ

Nazar, yatağın üzerine yüz üstü yatırılmış, vücudu yaralar içinde, gözleri ifadesiz, sırtı kan içinde ve elleri arkadan tavandaki zincire bağlı vaziyette ekrana yansıdı. Bir kaç kez farklı açılardan Nazar'ın bu hali görünmesi sosyal medya kullanıcılarını ayaklandırdı. Sosyal medyada izleyiciler, bu sahnelerde çok kötü olduklarını anlatırken, bir taraftan da kimi sert eleştiriler de yaptılar.

İşte dizinin işkence sahnelerine yapılan yorumlardan bazıları...

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