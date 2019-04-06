Sen Anlat Karadeniz yeni sezonda devam edecek mi?

atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in yapımcısı Osman Sınav, dizinin bir sezon daha ekrana geleceğini söyledi. Medyatava'nın haberine göre, Osman Sınav, "Nefesimiz, performansımız yeterse 'Sen Anlat Karadeniz'i bir sezon daha devam ettirmek istiyoruz, bunun için çalışıyoruz" dedi.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman gibi isimlerin paylaştığı, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği, Sinegraf - Osman Sınav yapımcılığında ekranlara gelen ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz, Haziran ayındaki sezon finali yapacak. Sevilen dizinin yaz tatilinden sonra Ekim ayında yeni bölümleriyle ekranda olması planlanıyor.

OSMAN SINAV'DAN İREM HELVACIOĞLU AÇIKLAMASI

Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun projeden ayrılacağı iddialarına yapım şirketinden cevap geldi. 'Nefes' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile ilgili haberlere son noktayı dizinin yapımcısı Sinegraf Film koydu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



