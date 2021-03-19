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Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan ve Eda’nın kavuşmasına gerçek evlilik gölgesi!

19.03.2021 00:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX'un cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı sevilen dizi Sen Çal Kapımı'nın 36. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Yeni bölümde Eda ve Serkan'ın kavuşmasının önüne gerçek evlilik gölgesi düşecek. Sezon sonunda final yapacağı iddia edilen dizinin Sen Çal Kapımı'da Eda ve Serkan Deniz'i de bulmaya çalışacak.

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve hikayesini Ayşe Üner Kutlu’nun, senaryosunu ise Kuledibi’nin kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisi 20 Mart Cumartesi akşamı 36. yeni bölümüyle ekranda olacak.

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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan ve Eda’nın kavuşmasına “gerçek evlilik” gölgesi düşer.

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Eda bu evlilik gerçek bile olsa Serkan onu hatırladığı için mutludur.

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Ne olursa olsun Deniz ile evliliği iptal ettirecek, aşklarına devam edecekler, el ele her şeyin üstesinden geleceklerdir.

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Deniz’in Eda’ya olan aşkı ağır basar ve ortadan kaybolur. Eda ve Serkan, Deniz’i bulabilecek mi? Serkan ve Eda mutlu olacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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