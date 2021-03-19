Sen Çal Kapımı 36. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Serkan ve Eda’nın kavuşmasına gerçek evlilik gölgesi!

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu ve hikayesini Ayşe Üner Kutlu’nun, senaryosunu ise Kuledibi’nin kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisi 20 Mart Cumartesi akşamı 36. yeni bölümüyle ekranda olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan ve Eda’nın kavuşmasına “gerçek evlilik” gölgesi düşer.

Eda bu evlilik gerçek bile olsa Serkan onu hatırladığı için mutludur.

Ne olursa olsun Deniz ile evliliği iptal ettirecek, aşklarına devam edecekler, el ele her şeyin üstesinden geleceklerdir.

Deniz’in Eda’ya olan aşkı ağır basar ve ortadan kaybolur. Eda ve Serkan, Deniz’i bulabilecek mi? Serkan ve Eda mutlu olacak mı?



