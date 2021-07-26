Sen Çal Kapımı ekibi şaşırttı! Kerem Bürsin rol arkadaşlarının bayram modunu paylaştı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yıllarca ABD'de yaşadıktan sonra şansını Türkiye'de denemeye gelen bir oyuncuydu. Gelir gelmez 2014'ün en sevilen dizisi "Güneşi Beklerken"de oynaması onu bir yıldıza dönüştürdü. Başrol oynadığı diziler genelde izlenme oranlarından yana sıkıntı çekti ama Kerem Bürsin'in yıldızı hiç sönmedi. Alışılan oyuncu kaprislerinden uzak tavrı, şen şakrak halleri ve enerjisi sayesinde hayran kitlesi onu hep desteklemeye devam etti. Sonunda, geçen yaz başlayan "Sen Çal Kapımı" dizisi sayesinde şeytanın bacağını kırdı. Dizi sayesinde inanılmaz bir sosyal medya desteğine kavuşan ve yurt dışında da popüler olan Kerem Bürsin, aşkı da bu dizide buldu. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla evlilik aşamasındayken ayrılmalarının ardından sessizliğe gömülen ünlü oyuncu, bu dizideki partneri Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açtı. Üstelik, ekibin geri kalanıyla da çok iyi anlaştı ve diziden en kazançlı çıkan isimlerden biri oldu.

Bayram bitince...

Uzun bir bayram tatilinin ardından sete dönen "Sen Çal Kapımı" ekibi, ilk gün biraz formdan düştü. Dizinin yapım şirketi de bu durumla dalga geçerek, "Bayram bitince modumuz budur." notuyla diziden bir fotoğraf paylaştı. Kerem Bürsin de bu fotoğrafa çok güldü ve "Müthiş kare." diyerek kendi hesabında yer verdi.

