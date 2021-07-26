MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sen Çal Kapımı ekibi şaşırttı! Kerem Bürsin rol arkadaşlarının bayram modunu paylaştı

Sen Çal Kapımı ekibi şaşırttı! Kerem Bürsin rol arkadaşlarının bayram modunu paylaştı

26.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, başrol oynadığı "Sen Çal Kapımı" dizisinin setinden yaptığı paylaşımla yine çok güldürdü. Uzun bayram tatilinin ardından sete dönen "Sen Çal Kapımı" ekibinin hali görmeye değerdi.

Sen Çal Kapımı ekibi şaşırttı! Kerem Bürsin rol arkadaşlarının bayram modunu paylaştı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yıllarca ABD'de yaşadıktan sonra şansını Türkiye'de denemeye gelen bir oyuncuydu. Gelir gelmez 2014'ün en sevilen dizisi "Güneşi Beklerken"de oynaması onu bir yıldıza dönüştürdü. Başrol oynadığı diziler genelde izlenme oranlarından yana sıkıntı çekti ama Kerem Bürsin'in yıldızı hiç sönmedi. Alışılan oyuncu kaprislerinden uzak tavrı, şen şakrak halleri ve enerjisi sayesinde hayran kitlesi onu hep desteklemeye devam etti. Sonunda, geçen yaz başlayan "Sen Çal Kapımı" dizisi sayesinde şeytanın bacağını kırdı. Dizi sayesinde inanılmaz bir sosyal medya desteğine kavuşan ve yurt dışında da popüler olan Kerem Bürsin, aşkı da bu dizide buldu. Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla evlilik aşamasındayken ayrılmalarının ardından sessizliğe gömülen ünlü oyuncu, bu dizideki partneri Hande Erçel'le yeni bir aşka yelken açtı. Üstelik, ekibin geri kalanıyla da çok iyi anlaştı ve diziden en kazançlı çıkan isimlerden biri oldu.

Bayram bitince...

Kerem Bürsin Sen Çal kapımı (2)

Uzun bir bayram tatilinin ardından sete dönen "Sen Çal Kapımı" ekibi, ilk gün biraz formdan düştü. Dizinin yapım şirketi de bu durumla dalga geçerek, "Bayram bitince modumuz budur." notuyla diziden bir fotoğraf paylaştı. Kerem Bürsin de bu fotoğrafa çok güldü ve "Müthiş kare." diyerek kendi hesabında yer verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"Emine Ün'ün kız kardeşi hayran bıraktı! "Ablası ayrı kardeşi ayrı güzel"
PARTNERAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyorAyakkabı boyacılığı yapan bu oyuncuyu tanıdınız mı? Şimdi ününe ün katıyor
Enis Arıkan'ı şok eden hediye: Değer miydi...Enis Arıkan'ı şok eden hediye: Değer miydi...
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Kerem Bürsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Ünlü şef şüphelendi ve inceledi! MasterChef stüdyosundan gönderildi

Hız sınırı artacak mı?

Hız sınırı artacak mı?

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

6 ay geri ödemesiz 'can suyu' kredisi talebi!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Frikiğin böylesi! Arabaya eğilince...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.