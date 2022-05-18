Sen Çal Kapımı’nın Erdem’i Sarp Bozkurt'tan Makedonya çıkarması! O proje ile dönüyor

Başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Sarp Bozkurt ekranlara geri dönüyor. İşte 32 yaşındaki ünlü oyuncunun yeni projesi hakkında detaylar...

YENİ DİZİ İLE EKRANLARDA OLACAK

Sarp Bozkurt, TRT 1'de yayınlanacak gelecek olan Balkan Ninnisi adlı dizi ile ekranlarda olacak. Dizinin çekimleri Makedonya, Üsküp'te gerçekleştiriliyor. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi dizisinde köfteci Süleyman rolünü canlandıracak. Bunun için tarihi çarşıda bir köfteci dükkanı yapıldığı ve yeni bir mahalle inşa edildiği öğrenildi.

Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk yer alıyor. Balkan Ninnisi dizisinde Türk bir çocukla yabancı bir kızın aşkı işlenecek.

"HAYATIMA ARA VERİP GELDİM"

Dizide rol alan Sarp Bozkurt üçkağıtçı enişte rolüne hayat verecek. Bozkurt, "Gerçekten gelen diğer hiçbir dizide bu sıcaklığı hissetmedim. Çocuğumu, ailemi özlemek pahasına, oradaki hayatıma ara verip geldim." dedi.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Yeni projeyle ekranlarda yerini alacak olan Sarp Bozkurt Instagram hesabının hikaye kısmından pozunu paylaşıp şu ifadeleri düştü: "Daha hiçbir şey yayınlanmadan kostümümü göstermek istemiyorum. O yüzden hiçbir şey paylaşamıyorum buradan. Biraz daha dayanmam lazım..."





