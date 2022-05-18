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Sen Çal Kapımı’nın Erdem’i Sarp Bozkurt'tan Makedonya çıkarması! O proje ile dönüyor

18.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Sarp Bozkurt, komedi türündeki Sen Çal Kapımı dizisinde Erdem rolünü canlandırdı. Geçtiğimiz yıl ekranlara veda eden dizideki rolüyle akıllara kazınan Sarp Bozkurt, yeni projesi belli oldu.

Sen Çal Kapımı’nın Erdem’i Sarp Bozkurt'tan Makedonya çıkarması! O proje ile dönüyor

Başrollerini Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Sarp Bozkurt ekranlara geri dönüyor. İşte 32 yaşındaki ünlü oyuncunun yeni projesi hakkında detaylar...

YENİ DİZİ İLE EKRANLARDA OLACAK

Sarp Bozkurt, TRT 1'de yayınlanacak gelecek olan Balkan Ninnisi adlı dizi ile ekranlarda olacak. Dizinin çekimleri Makedonya, Üsküp'te gerçekleştiriliyor. Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Balkan Ninnisi dizisinde köfteci Süleyman rolünü canlandıracak. Bunun için tarihi çarşıda bir köfteci dükkanı yapıldığı ve yeni bir mahalle inşa edildiği öğrenildi.

Sen Çal Kapımı’nın Erdem’i Sarp Bozkurt'tan Makedonya çıkarması! O proje ile dönüyor

Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk yer alıyor. Balkan Ninnisi dizisinde Türk bir çocukla yabancı bir kızın aşkı işlenecek.

"HAYATIMA ARA VERİP GELDİM"

Dizide rol alan Sarp Bozkurt üçkağıtçı enişte rolüne hayat verecek. Bozkurt, "Gerçekten gelen diğer hiçbir dizide bu sıcaklığı hissetmedim. Çocuğumu, ailemi özlemek pahasına, oradaki hayatıma ara verip geldim." dedi.

Sen Çal Kapımı’nın Erdem’i Sarp Bozkurt'tan Makedonya çıkarması! O proje ile dönüyor

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Yeni projeyle ekranlarda yerini alacak olan Sarp Bozkurt Instagram hesabının hikaye kısmından pozunu paylaşıp şu ifadeleri düştü: "Daha hiçbir şey yayınlanmadan kostümümü göstermek istemiyorum. O yüzden hiçbir şey paylaşamıyorum buradan. Biraz daha dayanmam lazım..."

Sen Çal Kapımı’nın Erdem’i Sarp Bozkurt'tan Makedonya çıkarması! O proje ile dönüyor

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi
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