Sen eş anlamlısı nedir? Sen kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türk dili tarih boyunca ilişki kurduğu uygarlıkların dillerinden birçok sözcüğü kendi bünyesine katmıştır. Alıntı kelimelerin yanı sıra Türkçe kökenli kelimelerin de sayısı yadsınamaz şekilde fazladır. Bu sözcüklerden biri de sen sözcüğüdür. Eski Türkçede "sen" kelimesinden evrilmiştir. İkinci tekil şahıs görevi görür. Türk Dil Kurumuna göre tekil ikinci şahsı belirten bir sözdür.

Sen sözcüğü Eski Türkçeden beri kullanılan sözcüklerden biridir. Sen sözcüğü kişi adlarının yerine kullanılan zamirlerden biridir. Cümle içerisinde kişi adı yerine kullanılmaktadır. Bu zamirler cümlede geçen şahısların yerini tutmaktadır. Bu sözcük günlük konuşmalarda ve yazışmalarda birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu sözcüğün geçtiği birçok atasözü ve deyim mevcuttur:

Sen giderken ben geliyordum

Seni gidi seni

Sen onu külahıma anlat

Sen ağa, ben ağa, koyunları (inekleri) kim sağa?

Sen ben davası

Sen sağ, ben selamet

Senden günah gitti

Sende o göz var mı?

Seninki can da benimki patlıcan mı?

Yukarıdaki atasözleri ve deyimler dışında "elimsende" gibi birleşik kelimelerde de sen sözcüğü geçmektedir.

Sen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçede birçok sözcüğün anlamdaşı vardır. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Bir sözcüğün anlamdaşını cümle içerisinde kullandığınızda o cümlenin manasında herhangi bir anlatım bozukluğu olmamaktadır. Sen eş anlamlısı olan ve sen kelimesiyle aynı manaya gelen herhangi bir kelime mevcut değildir.

Senin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sen kelimesinin eş anlamı olan sözcükler olmadığı için senin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümle kuramayız. Ancak sen sözcüğü ile ilgili örnek cümle kurmak gerekirse: