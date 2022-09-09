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Aktif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir? Aktif kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kullanımı oldukça yaygın olduğu için yabancı kökenli olan kelimelerden biri aktiftir. Bir şeyin çalışır hâlde olduğunu belirten kelimedir. Aktif kelimesinin eş anlamlı kelimeler de benzer anlama gelir. Bu kelimeleri aktif kelimesinin sözlükteki tanımından çıkarabiliriz. Peki, aktif eş anlamlısı nedir?

Aktif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir? Aktif kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aktif kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. "Eylem hâlinde, fiili hâlde olan" anlamına gelir. Fransızcadaki "actif" kelimesi de Latinceden evrilmiştir. Aynı anlamı içeren Latince “activus” kelimesinden türemiştir. Aktif kelimesinin dilimize geçişi yeni bir dönemde gerçekleşmiştir. Aktif kelimesinin dilimizde tespit edilen en eski kaynak Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Cehennemlik" adlı eseridir.

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Aktifin eş anlamlısı

Aktifin eş anlamlısı için önerilebilecek ilk kelime “faal” ifadesidir. Faal kelimesi çalışmakta olanı betimler. Aktif kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Faal
  • Canlı
  • Etkin
  • Hareketli
  • Çalışkan
  • Deli dolu
  • Enerjik
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Aktifin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Çalışkan bir kadındı, boş zamanı yoktu hep üreterek zamanını geçirirdi.
  • Hareketli bir çocuk, sabahtan akşama kadar hiç yorulmadan ayakta kalıyor.
  • Faal bir birim olduğu söylenemez, sadece bir kişi çalışıyor.
  • Elif o kadar etkin bir konuşma yapıyordu ki herkes söyleyeceklerini merakla bekliyordu.
  • Elli yaşına gelmiş olmasına rağmen çok deli dolu bir insandı.
  • Yeni doğan yavrular biraz büyüdükten sonra oradan oraya enerjik bir şekilde koşmaya başlamışlardı.
  • Kafe o kadar canlıydı ki beş tane garson olmasına rağmen kimse yetişemiyordu.
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