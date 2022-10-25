"Sen neymişsin Wanda Nara!" Galatasaray kulübü açıklama yapmak zorunda kaldı...

Wanda Nara, Icardi'nin futbol hayatını meşgul etmeye devam ediyor. Arjantinli futbolcu ile ayrılıp başka aşklara yelken açan Nara için sarı-kırmızılı kulüp açıklama yapmak zorunda kaldı.

"ONA ÖDEME YAPMAYIN"

Icardi'nin sarı - kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği ve Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği iddia edilmişti. Bu iddianın ardından Galatasaray kulübü açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu olayın ardından taraftarlar "Sen neymişsin Wanda Nara!" şeklinde tweetler attı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yurtdışı kaynaklı çıkan ‘Mauro Icardi, Galatasaray'a “Wanda artık menajerim değil. Ona ödeme yapmayın” dedi. Bu gelişme üzerine Galatasaray, Wanda Nara'ya verilen çeki bloke etti’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır, bilginize" denildi.



