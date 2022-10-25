SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. "Sen neymişsin Wanda Nara!" Galatasaray kulübü açıklama yapmak zorunda kaldı...

"Sen neymişsin Wanda Nara!" Galatasaray kulübü açıklama yapmak zorunda kaldı...

25.10.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Icardi attığı gollerden çok özel yaşamıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan ve sonrasında birçok dedikodu ortaya çıkan Icardi için sarı-kırmızılı yönetim flaş bir özel açıklama yapmak zorunda kaldı.

"Sen neymişsin Wanda Nara!" Galatasaray kulübü açıklama yapmak zorunda kaldı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Wanda Nara, Icardi'nin futbol hayatını meşgul etmeye devam ediyor. Arjantinli futbolcu ile ayrılıp başka aşklara yelken açan Nara için sarı-kırmızılı kulüp açıklama yapmak zorunda kaldı.

"ONA ÖDEME YAPMAYIN"

wanda_nara_dan_galatasaray_yonetimine_parami_verin_h88353_c5e89

Icardi'nin sarı - kırmızılı idarecilere; "Wanda Nara artık benim menajerim değil. Ona ödeme yapmayın" dediği ve Galatasaray'ın Wanda Nara'ya verilen çeki bloke ettiği iddia edilmişti. Bu iddianın ardından Galatasaray kulübü açıklama yapmak zorunda kaldı. Bu olayın ardından taraftarlar "Sen neymişsin Wanda Nara!" şeklinde tweetler attı.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

NINTCHDBPICT000764574723

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Yurtdışı kaynaklı çıkan ‘Mauro Icardi, Galatasaray'a “Wanda artık menajerim değil. Ona ödeme yapmayın” dedi. Bu gelişme üzerine Galatasaray, Wanda Nara'ya verilen çeki bloke etti’ haberi gerçeği yansıtmamaktadır, bilginize" denildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray-Alanyaspor maçının faturası ağır oldu!Galatasaray-Alanyaspor maçının faturası ağır oldu!
Ortalık karıştı! G.Saray gece yarısı açıkladıOrtalık karıştı! G.Saray gece yarısı açıkladı
Jorge Jesus'tan sözleşme cevabı! 'Mayısa kadar buradayım'Jorge Jesus'tan sözleşme cevabı! 'Mayısa kadar buradayım'
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray Hailey Baldwin Justin Bieber erden da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi

Uzun süredir bekleniyordu! Büyük heyecan böyle görüntülendi

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaşlılar bu haberi bekliyor! Güneş mi, Yalçın mı?

Beşiktaşlılar bu haberi bekliyor! Güneş mi, Yalçın mı?

'Düdüğünden uzak kalacak!' TFF Başkanı devreye girdi!

'Düdüğünden uzak kalacak!' TFF Başkanı devreye girdi!

'Kafayı Fenerbahçe ile bozdu!' 80 milyon euro...

'Kafayı Fenerbahçe ile bozdu!' 80 milyon euro...

Cristiano Ronaldo için sürpriz karar! Formayı giyip antrenmana bile çıktı...

Cristiano Ronaldo için sürpriz karar! Formayı giyip antrenmana bile çıktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

TikTok’a uyup cinsel organınızı yakmayın! Uzmanları çıldırtan trend

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.