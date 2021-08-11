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Şenay Forbes'tan seksi mayolu paylaşım! Sevgilisi Hamza Yazıcı'dan yorum gecikmedi

11.08.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde 'Tako' karakterini canlandıran oyuncu Hamza Yazıcı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şenay Forbes, tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Şenay Forbes'tan seksi mayolu paylaşım! Sevgilisi Hamza Yazıcı'dan yorum gecikmedi

Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımla adını duyuran ve son olarak Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıkan Hamza Yazıcı, gönlünü Şenay Forbes'e kaptırdı. Bir süredir birlikte tatil yapan çift zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Son olarak Şenay Forbes teknede mayolu bir paylaşımda bulundu.

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Forbes'in çok etkileşim alan paylaşımına ilk yorum da sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi.
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Sevgilisine alev ve kalp emojisi atan Yazıcı'ya, Forbes'ten bir sürü kalple yanıt geldi.

hamza

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Seksi mayolu paylaşım! Sevgilisi Hamza Yazıcı'dan dikkat çeken yorumSeksi mayolu paylaşım! Sevgilisi Hamza Yazıcı'dan dikkat çeken yorum
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Anahtar Kelimeler:
Instagram Camdaki Kız dizisi
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