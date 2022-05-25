Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir? Senden Daha Güzel dizisi oyuncuları kimler?

Bugüne kadar Erkenci Kuş, Bay Yanlış Erkek Severse, No 309 gibi romantik komedi dizilerine imza atan Gold Film'den yeni bir yazlık dizi geliyor. Faruk Turgut yönetimindeki ekip, Senden Daha Güzel dizisini yaz aylarında izleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Başrolünde Cemre Baysel ve Burak Çelik'in yer alacağı dizi izleyicileri heyecanlandırdı. Peki Senden Daha Güzel konusu ne, oyuncular kimler?

SENDEN DAHA GÜZEL KONUSU NEDİR?

Senden Daha Güzel dizisi Antepli bir kadın doktor ile İstanbullu ünlü bir estetik cerrahın yollarının kesişmesini anlatacak. İkilinin arasında yaşanan komediyle karışık romantik anlar ekrana getirilecek. Cemre Baysel, Antepli doktora, Burak Çelik ise ünlü estetik cerrahına hayat verecek.

SENDEN DAHA GÜZEL OYUNCULARI KİMLER?

Başrolde son olarak Baht Oyunu'nda rol alan Cemre Baysel ve Burak Çelik rol alacak. İkilinin yanı sıra kadroda Cem Kurtoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Sevinç Erbulak, Berat Yenilmez, Ozan Kaya Oktu, Beril Kolcu, Merve Şen, Bahar Süer, Yunus Eski, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Mehmet Cihan Ercan, Aziz Caner İnan ve Sena Çakır gibi isimler yer alacak. Diziye son olarak Gözde Kaya dahil oldu.

SENDEN DAHA GÜZEL NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Deniz Koloş'un yaptığı, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Senden Daha Güzel'in yayın tarihi belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi 7 Haziran'da ekrana gelmeye başlayacak ve salı akşamları izleyici karşısına çıkacak.

