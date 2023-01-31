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'Sene sonu Galatasaray'da!' Serdar Ali Çelikler, dünyaca ünlü ismin sarı - kırmızılılara transferini açıkladı!

31.01.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 48 puanla liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray, ara transfer dönemini Kaan Ayhan takviyesi ile açmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar kadroya katılacak olan oyuncuları merak ederken, Galatasaray Yönetimi'nin sezon sonuna planladığı hamle ortaya çıktı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'nın 'Parçalı' formayı giyeceğini dile getirdi. İşte detaylar...

'Sene sonu Galatasaray'da!' Serdar Ali Çelikler, dünyaca ünlü ismin sarı - kırmızılılara transferini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim de transfer için çalışmalarını devam ettirirken, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ın kiralık olarak kadroya dahil edildiği resmen açıklanmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar yeni hamleleri beklerken, sıcak bir gelişme yaşandı.

Devre arası için takviyelerini sürdürmesi beklenen Galatasaray'ın sezon sonunda yaptığı planlama ortaya çıktı.

ANGEL DI MARIA BOMBASI

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Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı - kırmızılıların Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria'yı transfer edeceğini VOLE'de açıkladı.

"NET OLARAK DUYDUĞUM..."

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Çelikler, "Net olarak duyduğum sene sonu Galatasaray'ın Angel Di Maria'yı kadroya katacağıdır." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TEMASA GEÇMİŞTİ

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Galatasaray'ın Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan 34 yaşındaki futbolcunın menajeriyle temasa geçtiği biliniyordu.

Bu sezon Serie A deviyle 15 resmi maça çıkan Angel Di Maria, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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