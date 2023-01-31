'Sene sonu Galatasaray'da!' Serdar Ali Çelikler, dünyaca ünlü ismin sarı - kırmızılılara transferini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yönetim de transfer için çalışmalarını devam ettirirken, Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ın kiralık olarak kadroya dahil edildiği resmen açıklanmıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar yeni hamleleri beklerken, sıcak bir gelişme yaşandı.

Devre arası için takviyelerini sürdürmesi beklenen Galatasaray'ın sezon sonunda yaptığı planlama ortaya çıktı.

ANGEL DI MARIA BOMBASI

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, sarı - kırmızılıların Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria'yı transfer edeceğini VOLE'de açıkladı.

"NET OLARAK DUYDUĞUM..."

Çelikler, "Net olarak duyduğum sene sonu Galatasaray'ın Angel Di Maria'yı kadroya katacağıdır." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TEMASA GEÇMİŞTİ

Galatasaray'ın Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan 34 yaşındaki futbolcunın menajeriyle temasa geçtiği biliniyordu.

Bu sezon Serie A deviyle 15 resmi maça çıkan Angel Di Maria, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

