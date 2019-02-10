Defalarca izledik ama bu hatayı yeni fark ettik

Film,Cengiz Han'ın hazinesini arayan Karaoğlan'ı anlatır. Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

Buna göre, en güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı'ya hazineyi kendisiyle birlikte gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını söyler. Tokta, Otsukarcı'ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olmak ister.

Hazineye ulaşabilmek için bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı'nın karısını öldürür ve oğlu Karaoğlan'ı kaçırır.

Tesadüfen bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde hem annesinin intikamı alacak hem de hazineye kavuşacaktır.

Tolunay Hatun'u canlandıran Ceyda Karahan, yatakta oturduğunda saçları açık ve ağzı bağlı değil.

Ancak sekanslar arasında görülen hata, yıllar sonra ortaya çıktı.

Bir önceki sahnede saçları ve ağzı açık olan Ceyda Karahan, hemen ardından gelen sahnede ağzı bağlanmış ve saçları toplanmış görülüyor

