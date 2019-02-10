Mynet Trend

Defalarca izledik ama bu hatayı yeni fark ettik

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 10.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Başrolünde Kartal Tibet'in oynadığı 1972 yapımı 'Karacaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri' filminde yapılan hata, yıllar sonra ortaya çıktı.

Defalarca izledik ama bu hatayı yeni fark ettik

Film,Cengiz Han'ın hazinesini arayan Karaoğlan'ı anlatır. Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

yesilcam-in-efsane-filminde-yapilan-hata-yillar-713819_2727_1_b

Buna göre, en güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı'ya hazineyi kendisiyle birlikte gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını söyler. Tokta, Otsukarcı'ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olmak ister.

yesilcam-in-efsane-filminde-yapilan-hata-yillar-713819_9134_7_b

Hazineye ulaşabilmek için bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı'nın karısını öldürür ve oğlu Karaoğlan'ı kaçırır.

yesilcam-in-efsane-filminde-yapilan-hata-yillar-713819_5541_3_b

Tesadüfen bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde hem annesinin intikamı alacak hem de hazineye kavuşacaktır.

yesilcam-in-efsane-filminde-yapilan-hata-yillar-713819_1346_10_b

Tolunay Hatun'u canlandıran Ceyda Karahan, yatakta oturduğunda saçları açık ve ağzı bağlı değil.

yesilcam-in-efsane-filminde-yapilan-hata-yillar-713819_4739_11_b

Ancak sekanslar arasında görülen hata, yıllar sonra ortaya çıktı.

yesilcam-in-efsane-filminde-yapilan-hata-yillar-713819_1051_12_b

Bir önceki sahnede saçları ve ağzı açık olan Ceyda Karahan, hemen ardından gelen sahnede ağzı bağlanmış ve saçları toplanmış görülüyor

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Şivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemedilerŞivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemediler
Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra bundaNe yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra bunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kartal tibet karacaoğlan geliyor

En Çok Okunan Trend Haberler

Melenia Trump'ın alay konusu oldu! Sosyal medyada paylaşıyorlar

Melenia Trump'ın alay konusu oldu! Sosyal medyada paylaşıyorlar

Herkes onu konuşuyor! Cesetlere yaptığı kan dondurdu

Herkes onu konuşuyor! Cesetlere yaptığı kan dondurdu

Korkunç... Zombiye dönüşüyorlar!

Korkunç... Zombiye dönüşüyorlar!

Listeyi duyurdular! Risk çok büyük...

Listeyi duyurdular! Risk çok büyük...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Celal Şengör yine bombaladı! Bu sefer...

Celal Şengör yine bombaladı! Bu sefer...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de samimiyetiyle herkesi kendine hayran bırakan Gaziantepli yarışmacı!

Şivesi ve tatlı tavrıyla hayran bıraktı! Gülmeden edemediler

Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra haftanın en komik tweetlerinde

Ne yapıyorsanız bırakın! Şimdi sıra bunda

Konu komşuya ayıp olmasın diye yaptığı gösterişli düğünde yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Düğün için yaklaşık 100 bin TL borca giren damadın dramı!

Efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i düğünde ortaya çıktı! O Beşir'den eser kalmamış

Efsaneleşen dizi Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i düğünde ortaya çıktı! O Beşir'den eser kalmamış

Celal Şengör yine Twitter'ın gündemine oturdu! 'Carl Sagan sahtekarın biriydi'

Celal Şengör yine bombaladı! Bu sefer...

Erkeklerin de kadınlar kadar yapmaktan keyif aldığı ama itiraf edemediği 8 şey

Erkekler yapmaz sanıyorsunuz! Çok yanılıyorsunuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.