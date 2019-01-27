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Şener Şen Ayşen Gruda'nın cenazesine katılmadı mı?

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ÜNLÜLER  | 27.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Ayşen Gruda'nın cenazesine katılmadığı söylenen usta sanatçı Şener Şen'in cenaze töreninden görüntüleri ortaya çıktı.

Şener Şen Ayşen Gruda'nın cenazesine katılmadı mı?

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve hastanede tedavi gören, 74 yaşında vefat ederek tüm Türkiye'yi yasa boğan Ayşen Gruda, sevenleri ve sanatçı dostlarının katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İlyas Salman, Müjdat Gezen, Nevra Serezli, Ali Sunal, Demet Akbağ ve Nuri Alço gibi ünlü isimler Gruda'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Türk sinemasının usta ismi İlyas Salman'ın, Ayşen Gruda'nın tabutunun başından ayrılmaması, görenleri duygulandırdı. Ancak gözler törende Şener Şen'i aradı.

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SESSİZ SEDASIZ TÖRENE KATILDI

Objketiflere görüntü vermeyen usta sanatçıyı görmeyenler, cenazeye katılmadığı yönünde eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak usta isim gözlerden uzak sessiz sedasız cenazeye katılanlar arasındaydı.

"BİRER BİRER EKSİLİYORUZ"

Şener Şen, Ayşen Gruda için şunları söyledi: "Böyle şeylerde konuşmak çok zor ama! Ayşen son bizim Arzu filminden kalan ekibin üyelerinden. Birer birer eksiliyoruz. Tabi her ölüm zor, acı. Ama Ayşen güzel yaşadı, onurlu yaşadı."

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