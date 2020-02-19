Şener Şen filmleri… Yeşilçam’dan bir ustanın anatomisi

Şener Şen filmleri ile yerli komedinin tarihsel gelişimini rahatlıkla görebilmeniz mümkün. 78 yaşındaki usta oyuncu gerek Hababam Sınıfı serisindeki rolüyle gerek Namuslu, Arabesk ve Çıplak Vatandaş gibi tüm filmi sırtlandığı unutulmaz yapımlarla Türk Sinemasına damga vuran isimlerden biridir.
Şener Şen filmleri arasında sadece Yeşilçam’ın komedi filmleri değil aynı zamanda unutulmaz dramalar da yer alıyor. Eşkıya, Kabadayı, Gönül Yarası bunlarsan sadece birkaçı…
Türk Sinemasının yaşayan efsanesi Şener Şen’in kariyeri birbirinden çarpıcı ve unutulmaz birçok filmle doludur. Senarist ve yönetmen Yavuz Turgul ile Eşkıya ve Av Mevsimi gibi başarılı filmlere imza atan aktör, son günlerde tiyatroda boy göstermeyi tercih etti. 78 yaşındaki Şener Şen Zengin Mutfağı adlı oyunla hünerlerini tiyatro sahnesinde sergiliyor.
Şener Şen filmleri arasında en çok seyredilenler arasında olan Kemal Sunal ve İlyas Salman ile birlikte rol gösterdikleri filmleri de yazımızın devamında görebilirsiniz. Karşınızda Şener Şen filmleri…
Şener Şen’in son filmi. Senaryosunu ve yönetmenliğini Yavuz Turgul’un üstlendiği film; yaşadığı trafik kazası sonrası hayatını baştan aşağı değiştiren zengin bir iş insanının hayatını mercek altına alıyor.
Soluk soluğa bir katil kim filmi olan Av Mevsimi’nde Şener Şen’e Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Okan Yalabık ve Melisa Sözen gibi isimler eşlik ediyor.
Şener Şen’le Kenan İmizalıoğlu’nu bir araya getiren film; yıllar sonra varlığından haberdar olduğu oğlunu ve sevgilisini çok büyük bir mafyanın elinden kurtarmak isteyen eski bir kabadayının hikayesini izliyoruz.
Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı yapım, Akademi Ödülleri'nde de ‘En İyi Yabancı Film’ dalında Türkiye’yi temsil etti.
Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlenerek büyük bir rekor kırmayı başardı. Şener Şen’le Uğur Yücel’in başrollerini paylaştığı film; hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor.
Şerif Gönen imzalı Amerikalı, Şener Şen’in rol aldığı son komedi filmidir. Lale Mansur’la başrolleri paylaşan Şen filmde, yıllardır ayrı kaldığı ülkesi Türkiye'ye dönen bir dolar milyarderinin öyküsünü konu alıyor.
Şener Şen ve Şevket Altuğ’un başrollerini paylaştığı Gölge Oyunu; pavyonda çalışan Mahmut’la Abidin’in hikayesini konu alır.
Birçok eleştirmen tarafından başyapıt olarak nitelenen film; 60'larda ve 70'lerde çektiği aşk filmleriyle ünlenen ama bir dönemin kapanmasıyla birlikte çaptan düşen bir yönetmenin, kendini yenilemek için gösterdiği çabaları konu alıyor.
Vasıf Öngören'in aynı adlı tiyatro oyunundan beyaz perdeye uyarlanan filmde Şener Şen’e Nilüfer Açıkalın’la Okday Korunan eşlik ediyor. Siyasi mesajlarla dolu olan film, varlıklı bir evde çalışanların hayatını konu ediyor.
Türk Sinemasının kült filmlerinden olan Arabesk, Ertem Eğilmez'in son filmidir. Unutulmaz absürt komedinin senaryosu Gani Müjde’ye aittir. Şener Şen, Müjde Ar ve Uğur Yücel’in başrollerini paylaştığı film; ağa kızı Müjde, küçüklüğünden beri tanıdığı Şener'e varmak ister fakat babası izin vermez. Sonunda Müjde, Şener'e kaçar fakat gene çocukluğundan beri bu ilişkiyi bozmak isteyen Kaya'nın kötülükleriyle karşılaşırlar.
Şener Şen ve Uğur Yücel, sinema çevrelerine göre bu film ile oyunculuklarının zirvesine çıkmışlardır. Türk Sinemasının en başarılı filmlerinden biri olarak kabul edilen Muhsin Bey, Türk musikisine ve çiçeklerine düşkün Muhsin Bey’in, yanık sesli türkücü Ali Nazik’le kesişen yollarını konu alır.
Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini üstlendiği müzikal drama, Türkiye sinemasının en unutulmaz filmlerinden biridir.
Mesudiye'deki tren istasyonunun amiri Mesut'un Millî Piyango'dan büyük ikramiye kazanması ile birlikte çevresinde gelişen olayları anlatmaktadır.
Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan film 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun küçük bir kasabasında geçmektedir. Film işine çok bağlı bir kaymakamın sadece bir geceliğine alem yapması ve bu eğlencede dansözün hızlı dans etmesi üzerine, deprem oluyor zannedip, haberin padişahın hatta tüm dünya ülkelerinin kulağına yayılmasıdır.
Nesli Çölgeçen imzalı Züğürt Ağa, Şener Şen’in unutulmaz performansıyla hafızalara kazındı. Züğürt Ağa, Yeşilçam tarihinin, feodalizmden kapitalizme geçiş sürecini müthiş dokunaklı bir dille beyazperde'ye aktardığı en başarılı yapımlardan biridir.
Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki filmde Şener Şen’e Nevra Serezli eşlik ediyor. Filmde, evli olan bir adamın başka bir kadına âşık olmasıyla alt üst olan hayatı anlatılır.
Şener Şen filmleri arasında akla ilk gelenlerden biri olan Çıplak Vatandaş, dönemin orta direk kesiminin sıkıntılarını ve bu sıkıntılardan bunalan İbrahim'in yaşantısının bir dönemini anlatır.
Kahkaha dolu Gırgıriye serisinin bu halkasında usta oyuncu Şener Şen’i Duman Haydar rolüyle izliyoruz. Film, aileleri yüzünden ayrılan Bayram ve Güllü’nün başından geçen komik olayları konu alır. Sulukule ahalisi çeribaşı seçimleri için bir araya gelir.
Şener Şen filmleri arasında özel bir yere sahip olan Namuslu, usta aktörün başrolü üstlendiği ilk filmidir. Çok namuslu bir adam olan Ali Rıza Bey, yanlışlıkla bir soyguna karışır. O ne kadar reddetse de bütün şüpheler onun üzerinde toplanmıştır.
Gırgıriye'de Cümbüş Var, Gırgıriye serisinin üçüncü filmidir. Gönlünü kapı komşusu çingene güzeli Güllü'ye kaptıran ayıcı Bayram’ın aşkını konu alan serinin bu bölümünde tüm ailenin yolu gazinoya düşer. Güllü, biraz sesi biraz da fiziği ile Sulukule'nin kenar mahallesinden lüks bir gazinonun assolistliğine dek yükselerek petrol şeyhlerinin gönülleriyle oynamaya başlıyor.
Atinalı komedya yazarı Aristofanes’in bir öyküsünden esinlenerek filme uyarlanan Şalvar Davası, köyün maço erkeklerinin davranışlarından bunalarak başkaldıran, örgütlenen kadınların öyküsünü konu alır. Filmin başrollerini Şener Şen ve Müjde Ar paylaşıyor.
Pansiyon sahibi olan Adile Teyze ve pansiyonun yerine apartman yapmak isteyen müteahhittin mücadelesini konu alır. Filmin yönetmen koltuğunda Alev Akakar oturuyor.
Sulukule’de yaşan iki ailenin başından geçen komik olayların anlatıldığı filmin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor.
Atıf Yılmaz yönetmenliğindeki film, iki çiftin yılan hikayesine dönen ilişkilerini konu alıyor.
Gecekonduda yasayan Sultan gönlünü bir dolmuş şoförü olan Kemal'e kaptırır. Fakat adamın babası gecekonduları yıkmak istemektedir ve ikili mahallelilerle birlikte savaşır.
Hababam Sınıfı serisinin beşinci filminde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen bulunmaktadır.
Yeşilçam denince akla gelen ilk yapımlardan biri olan Neşeli Günler, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır.
Şener Şen’in pilot Vecihi rolüyle izleyicileri kırıp geçirdiği Gülen Gözler, 4 kız çocuğu olan bir ailenin kızları büyüyüp talipleri kapıya dizildikçe gelişen komik ve dramatik olayları konu alır.
Ertem Eğilmez imzalı unutulmaz komedi serisinin bu filminde okula Ahmet adında çok zeki yeni bir öğrenci katılır…
Ahmet Özhan, Hale Soygazi ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı film, arkadaşlarıyla hovarda bir hayat süren şarkıcı bir gencin babası tarafından zorla evlendirilmek istenmesinin hikâyesidir.
Türk sinemasının en sevilen sıcak aile komedilerinden biri olan yapımda Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Itır Esen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda yer alıyor.
Şener Şen’le Müjdat Gezen’in başrollerini paylaştığı film, dünya şampiyonu bir karateciye tıpatıp benzeyen bir araba tamircisinin yaşadıkları konu edilir.
Selim İleri’nin senaryosunu yazdığı film; fakir bir kız olan Nesrin ile fabrikatör Kenan'ın aşk hikâyesini anlatır.
Aziz Nesin'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Şener Şen gibi oyuncular yer alıyor.
Cüneyt Arkın ile Gülşen Bubikoğlu’nun başrollerini paylaştığı filmde Şener Şen filmin başlarında küçük bir rolle izleyici karşısına çıkar.
Zengin bir ailenin sorumsuz oğlu Orhan ile ailesini trafik kazasında kaybeden Selma’nın hikayesini konu alan filmde Şener Şen’in küçük bir rolü bulunur.
Şener Şen’in sinemaya adım attığı ilk yıllarda boy gösterdiği komedi filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturuyor.
Film, hırsızlık ve dolandırıcılık yapan bir çetenin lideri olan Katerina'nın öyküsünü konu alır.
Altın Prens Devler Ülkesinde, bir eli altın olarak doğan prensle, bir başka ülkenin prensesi Şehrazat'ın öyküsünü konu alır.
Film, bir iftira sonucu hapishaneye düşen ve idam cezasına çarptırılan Murat'ın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi anlatır.
Filmde, Mebrure ile Fahri arasındaki aşk hikâyesi konu edilir.
1964 Yaşasın Hayat / Ali Şen, Şener Şen birlikte rol aldığı ilk film
Şener Şen’in kendisi gibi oyuncu olan babası Ali Şen’le birlikte rol aldığı ilk filmdir.
Şener Şen filmleri arasında aktörün ilk filmi olduğundan ötürü özel bir yere sahip olan Hizmetçi Dediğin Böyle Olur, deli dolu bir genç olan şoför Bülent ile en büyük aşkı hizmetçi Zeynep’in hikâyesini konu alır.
Şener Şen ağırlıklı komedi olmak üzere 56 filmde boy gösterdi. Hayranları en fazla Kemal Sunal ve İlyas Salman ile olan filmlerini internet üzerinden aratmakta.
Kemal Sunal ve Şener Şen filmleri arasında hala popülerliğini koruyan ve onlarca kez izlememize rağmen sıkılmadığımız Tosun Paşa, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo gibi yapımlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.
İlyas Salman ve Şener Şen filmleri arasında ise Türk Sinemasının kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Çiçek Abbas, Banker Bilo ve Şerkerpare gibi filmler yer alıyor.
Türk Sinemasının unutulmaz üç ismi Şener Şen, İlyas Salman ve Kemal Sunal Çöpçüler Kralı ve Kibar Feyzo filmlerinde birlikte boy gösterdi.
Yediden yetmişe herkesin kahkahalarla izlediği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmiyle birlikte Kemal Sunal Şener Şen filmlerinin fitili ateşlendi. İki usta aktör daha sonra Şabanoğlu Şaban, Çöpçüler Kralı ve Kibar Feyzo gibi filmlerde birlikte boy göstererek harika işlere imza attılar.
Hababam Sınıfı serisinin ikinci filminde Kemal Sunal hepimizin iyi tanıdığı İnek Şaban rolüyle izleyicileri kahkahalara boğarken, Şener Şen Badi Erkem rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Nazım Hikmet’in bir öyküsünden esinlenerek Yavuz Turgul tarafından senaryosu yazılan Tosun Paşa filminin yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet oturuyor. Tosun Paşa’yı Kemal Sunal canlandırırken Şener Şen ise Tellioğulları’ndan Lütfü olarak karşımıza çıkıyor.
Türk Sinemasının unutulmaz yapımlarından olan Süt Kardeşler filminin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstleniyor. Film, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlandı. Kemal Sunal kendisiyle özdeşleşen Şaban rolüyle, Şener Şen ise Hüsamettin Enişte rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Şabanoğlu Şaban, Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şaban" karakteri üzerine yazılan bir komedi filmidir. Pek çok repliği hafızalarda yer edinen filmde Şener Şen bir kez daha Nazır Paşa'nın damadı Hüsamettin olarak karşımıza çıkıyor.
Zeki Ökten yönetmenliğindeki filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmakta. Şener Şen bu filmdeki rolüyle 15. Antalya Altın Portakal’dan En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüle layık görüldü.
Hababam serisinin dördüncü filmi olan yapım Kemal Sunal'ın da Hababam Sınıfı serisinde oynadığı son filmdir.
Atıf Yılmaz imzalı Kibar Feyzo, Türk Sinemasının kült yapımlarından biridir. Komedi filmi olan Kibar Feyzo aynı zamanda politik göndermeleriyle damga vurmuştur. Başlık parası yüzünden büyük şehire çalışmaya giden Feyzo’nun köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe alınmasını ve bu sırada yaşananları konu alıyor.
Kartal Tibet’in yönetmenliğini üstlendiği Davaro, Davaro ve Hıyarto aileleri arasında 200 yılıdır süren kan davasını konu almaktadır. Düğün yapıldığı sırada Memo’nun babasını öldüren Sülo cezaevinden çıkar. Töreler gereği Memo’nun Sülo’yu öldürmesi gerekmektedir.
80’li yılların başına damga vuran filmlerde boy gösteren ikili, o yıllardan sonra bir kez daha birlikte bir filmde rol almadı. İlyas Salman Şener Şen filmleri arasında en çok öne çıkan yapımlar ise Çiçek Abbas’la Banker Bilo’dur.
İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerinde olduğu film; köylüsü Bilo’nun da aralarında olduğu bir grup insanı Almanya’ya götürüyorum diye dolandırıp İstanbul’a bırakan Maho’nun arasında yaşananları konu alır.
Filmde, eski bir kan davası yüzünden sevdiği kızın babasını öldürmesi istenen Bilo'nun hikâyesi anlatılır.
Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden Yavuz Turgul’a En İyi Senaryo ödülünün layık görüldüğü Çiçek Abbas, Türk Sinemasının kült filmlerinden biri olarak kabul edilir. Sinan Çetin yönetmenliğindeki film, kendi minibüsü için para biriktirmeye çalışan muavin Abbas’la çapkın ve bencil Şakir arasında yaşananları konu alır.
Atıf Yılmaz imzalı film, yüksekokulu bitirdikten sonra, dürüstlüğü ve rüşvete karşı duruşu yüzünden memur olarak çalıştığı işten atılan Ali'yi bekleyen trajikomik olayları anlatır.
İlyas Salman, Şener Şen ve Yaprak Özdemiroğlu’nun başrollerini paylaştığı film; bekçi ile evlatlığını evlendirmek isteyen bir komiserin hikâyesini anlatmaktadır.
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