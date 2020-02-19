Şener Şen filmleri… Yeşilçam’dan bir ustanın anatomisi

Şener Şen filmleri ile yerli komedinin tarihsel gelişimini rahatlıkla görebilmeniz mümkün. 78 yaşındaki usta oyuncu gerek Hababam Sınıfı serisindeki rolüyle gerek Namuslu, Arabesk ve Çıplak Vatandaş gibi tüm filmi sırtlandığı unutulmaz yapımlarla Türk Sinemasına damga vuran isimlerden biridir. Şener Şen filmleri arasında sadece Yeşilçam’ın komedi filmleri değil aynı zamanda unutulmaz dramalar da yer alıyor. Eşkıya, Kabadayı, Gönül Yarası bunlarsan sadece birkaçı… ŞENER ŞEN FİLMLERİ Türk Sinemasının yaşayan efsanesi Şener Şen’in kariyeri birbirinden çarpıcı ve unutulmaz birçok filmle doludur. Senarist ve yönetmen Yavuz Turgul ile Eşkıya ve Av Mevsimi gibi başarılı filmlere imza atan aktör, son günlerde tiyatroda boy göstermeyi tercih etti. 78 yaşındaki Şener Şen Zengin Mutfağı adlı oyunla hünerlerini tiyatro sahnesinde sergiliyor. Şener Şen filmleri arasında en çok seyredilenler arasında olan Kemal Sunal ve İlyas Salman ile birlikte rol gösterdikleri filmleri de yazımızın devamında görebilirsiniz. Karşınızda Şener Şen filmleri…

2017 Yol Ayrımı Şener Şen’in son filmi. Senaryosunu ve yönetmenliğini Yavuz Turgul’un üstlendiği film; yaşadığı trafik kazası sonrası hayatını baştan aşağı değiştiren zengin bir iş insanının hayatını mercek altına alıyor. 2010 Av Mevsimi Soluk soluğa bir katil kim filmi olan Av Mevsimi’nde Şener Şen’e Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Okan Yalabık ve Melisa Sözen gibi isimler eşlik ediyor. 2007 Kabadayı Şener Şen’le Kenan İmizalıoğlu’nu bir araya getiren film; yıllar sonra varlığından haberdar olduğu oğlunu ve sevgilisini çok büyük bir mafyanın elinden kurtarmak isteyen eski bir kabadayının hikayesini izliyoruz. 2004 Gönül Yarası Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in başrollerini paylaştığı yapım, Akademi Ödülleri'nde de ‘En İyi Yabancı Film’ dalında Türkiye’yi temsil etti. 1996 Eşkıya Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlenerek büyük bir rekor kırmayı başardı. Şener Şen’le Uğur Yücel’in başrollerini paylaştığı film; hapse düşmesine neden olan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini anlatıyor.

1993 Amerikalı Şerif Gönen imzalı Amerikalı, Şener Şen’in rol aldığı son komedi filmidir. Lale Mansur’la başrolleri paylaşan Şen filmde, yıllardır ayrı kaldığı ülkesi Türkiye'ye dönen bir dolar milyarderinin öyküsünü konu alıyor. 1992 Gölge Oyunu Şener Şen ve Şevket Altuğ’un başrollerini paylaştığı Gölge Oyunu; pavyonda çalışan Mahmut’la Abidin’in hikayesini konu alır. 1990 Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni Birçok eleştirmen tarafından başyapıt olarak nitelenen film; 60'larda ve 70'lerde çektiği aşk filmleriyle ünlenen ama bir dönemin kapanmasıyla birlikte çaptan düşen bir yönetmenin, kendini yenilemek için gösterdiği çabaları konu alıyor. 1988 Zengin Mutfağı Vasıf Öngören'in aynı adlı tiyatro oyunundan beyaz perdeye uyarlanan filmde Şener Şen’e Nilüfer Açıkalın’la Okday Korunan eşlik ediyor. Siyasi mesajlarla dolu olan film, varlıklı bir evde çalışanların hayatını konu ediyor. 1988 Arabesk Türk Sinemasının kült filmlerinden olan Arabesk, Ertem Eğilmez'in son filmidir. Unutulmaz absürt komedinin senaryosu Gani Müjde’ye aittir. Şener Şen, Müjde Ar ve Uğur Yücel’in başrollerini paylaştığı film; ağa kızı Müjde, küçüklüğünden beri tanıdığı Şener'e varmak ister fakat babası izin vermez. Sonunda Müjde, Şener'e kaçar fakat gene çocukluğundan beri bu ilişkiyi bozmak isteyen Kaya'nın kötülükleriyle karşılaşırlar.

1987 Muhsin Bey Şener Şen ve Uğur Yücel, sinema çevrelerine göre bu film ile oyunculuklarının zirvesine çıkmışlardır. Türk Sinemasının en başarılı filmlerinden biri olarak kabul edilen Muhsin Bey, Türk musikisine ve çiçeklerine düşkün Muhsin Bey’in, yanık sesli türkücü Ali Nazik’le kesişen yollarını konu alır. 1987 Selamsız Bandosu Nesli Çölgeçen'in yönetmenliğini üstlendiği müzikal drama, Türkiye sinemasının en unutulmaz filmlerinden biridir. 1986 Milyarder Mesudiye'deki tren istasyonunun amiri Mesut'un Millî Piyango'dan büyük ikramiye kazanması ile birlikte çevresinde gelişen olayları anlatmaktadır. 1986 Değirmen Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlanan film 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun küçük bir kasabasında geçmektedir. Film işine çok bağlı bir kaymakamın sadece bir geceliğine alem yapması ve bu eğlencede dansözün hızlı dans etmesi üzerine, deprem oluyor zannedip, haberin padişahın hatta tüm dünya ülkelerinin kulağına yayılmasıdır. 1985 Züğürt Ağa Nesli Çölgeçen imzalı Züğürt Ağa, Şener Şen’in unutulmaz performansıyla hafızalara kazındı. Züğürt Ağa, Yeşilçam tarihinin, feodalizmden kapitalizme geçiş sürecini müthiş dokunaklı bir dille beyazperde'ye aktardığı en başarılı yapımlardan biridir.

1985 Aşık Oldum Ertem Eğilmez yönetmenliğindeki filmde Şener Şen’e Nevra Serezli eşlik ediyor. Filmde, evli olan bir adamın başka bir kadına âşık olmasıyla alt üst olan hayatı anlatılır. 1985 Çıplak Vatandaş Şener Şen filmleri arasında akla ilk gelenlerden biri olan Çıplak Vatandaş, dönemin orta direk kesiminin sıkıntılarını ve bu sıkıntılardan bunalan İbrahim'in yaşantısının bir dönemini anlatır. 1984 Gırgıriyede Büyük Seçim Kahkaha dolu Gırgıriye serisinin bu halkasında usta oyuncu Şener Şen’i Duman Haydar rolüyle izliyoruz. Film, aileleri yüzünden ayrılan Bayram ve Güllü’nün başından geçen komik olayları konu alır. Sulukule ahalisi çeribaşı seçimleri için bir araya gelir. 1984 Namuslu Şener Şen filmleri arasında özel bir yere sahip olan Namuslu, usta aktörün başrolü üstlendiği ilk filmidir. Çok namuslu bir adam olan Ali Rıza Bey, yanlışlıkla bir soyguna karışır. O ne kadar reddetse de bütün şüpheler onun üzerinde toplanmıştır. 1983 Gırgıriyede Cümbüş Var Gırgıriye'de Cümbüş Var, Gırgıriye serisinin üçüncü filmidir. Gönlünü kapı komşusu çingene güzeli Güllü'ye kaptıran ayıcı Bayram’ın aşkını konu alan serinin bu bölümünde tüm ailenin yolu gazinoya düşer. Güllü, biraz sesi biraz da fiziği ile Sulukule'nin kenar mahallesinden lüks bir gazinonun assolistliğine dek yükselerek petrol şeyhlerinin gönülleriyle oynamaya başlıyor.

1983 Şalvar Davası Atinalı komedya yazarı Aristofanes’in bir öyküsünden esinlenerek filme uyarlanan Şalvar Davası, köyün maço erkeklerinin davranışlarından bunalarak başkaldıran, örgütlenen kadınların öyküsünü konu alır. Filmin başrollerini Şener Şen ve Müjde Ar paylaşıyor. 1982 Adile Teyze Pansiyon sahibi olan Adile Teyze ve pansiyonun yerine apartman yapmak isteyen müteahhittin mücadelesini konu alır. Filmin yönetmen koltuğunda Alev Akakar oturuyor. 1981 Gırgıriyede Şenlik Var Sulukule’de yaşan iki ailenin başından geçen komik olayların anlatıldığı filmin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. 1979 N'olacak Şimdi Atıf Yılmaz yönetmenliğindeki film, iki çiftin yılan hikayesine dönen ilişkilerini konu alıyor. 1978 Sultan Gecekonduda yasayan Sultan gönlünü bir dolmuş şoförü olan Kemal'e kaptırır. Fakat adamın babası gecekonduları yıkmak istemektedir ve ikili mahallelilerle birlikte savaşır. 1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Hababam Sınıfı serisinin beşinci filminde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman, İlyas Salman ve Şener Şen bulunmaktadır. 1978 Neşeli Günler Yeşilçam denince akla gelen ilk yapımlardan biri olan Neşeli Günler, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatmaktadır.

1977 Gülen Gözler Şener Şen’in pilot Vecihi rolüyle izleyicileri kırıp geçirdiği Gülen Gözler, 4 kız çocuğu olan bir ailenin kızları büyüyüp talipleri kapıya dizildikçe gelişen komik ve dramatik olayları konu alır. 1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor Ertem Eğilmez imzalı unutulmaz komedi serisinin bu filminde okula Ahmet adında çok zeki yeni bir öğrenci katılır… 1975 Bak Yeşil Yeşil Ahmet Özhan, Hale Soygazi ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı film, arkadaşlarıyla hovarda bir hayat süren şarkıcı bir gencin babası tarafından zorla evlendirilmek istenmesinin hikâyesidir. 1975 Bizim Aile Türk sinemasının en sevilen sıcak aile komedilerinden biri olan yapımda Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Şener Şen, Itır Esen, Halit Akçatepe, Ayşen Gruda yer alıyor. 1975 Aptal Şampiyon Şener Şen’le Müjdat Gezen’in başrollerini paylaştığı film, dünya şampiyonu bir karateciye tıpatıp benzeyen bir araba tamircisinin yaşadıkları konu edilir. 1974 Bir Demet Menekşe Selim İleri’nin senaryosunu yazdığı film; fakir bir kız olan Nesrin ile fabrikatör Kenan'ın aşk hikâyesini anlatır. 1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Aziz Nesin'in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Şener Şen gibi oyuncular yer alıyor.

1974 Ayrı Dünyalar Cüneyt Arkın ile Gülşen Bubikoğlu’nun başrollerini paylaştığı filmde Şener Şen filmin başlarında küçük bir rolle izleyici karşısına çıkar. 1973 Aşk Mahkumu Zengin bir ailenin sorumsuz oğlu Orhan ile ailesini trafik kazasında kaybeden Selma’nın hikayesini konu alan filmde Şener Şen’in küçük bir rolü bulunur. 1973 Bitirimler Sosyetede Şener Şen’in sinemaya adım attığı ilk yıllarda boy gösterdiği komedi filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturuyor. 1972 Katerina 72 Film, hırsızlık ve dolandırıcılık yapan bir çetenin lideri olan Katerina'nın öyküsünü konu alır. 1971 Altın Prens Devler Ülkesinde Altın Prens Devler Ülkesinde, bir eli altın olarak doğan prensle, bir başka ülkenin prensesi Şehrazat'ın öyküsünü konu alır. 1971 Görünce Kurşunlayın Film, bir iftira sonucu hapishaneye düşen ve idam cezasına çarptırılan Murat'ın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi anlatır. 1967 Sözde Kızlar Filmde, Mebrure ile Fahri arasındaki aşk hikâyesi konu edilir.

1964 Yaşasın Hayat / Ali Şen, Şener Şen birlikte rol aldığı ilk film

Şener Şen’in kendisi gibi oyuncu olan babası Ali Şen’le birlikte rol aldığı ilk filmdir. 1964 Hizmetçi Dediğin Böyle Olur Şener Şen filmleri arasında aktörün ilk filmi olduğundan ötürü özel bir yere sahip olan Hizmetçi Dediğin Böyle Olur, deli dolu bir genç olan şoför Bülent ile en büyük aşkı hizmetçi Zeynep’in hikâyesini konu alır.

ŞENER ŞEN KAÇ FİLMDE OYNADI? Şener Şen ağırlıklı komedi olmak üzere 56 filmde boy gösterdi. Hayranları en fazla Kemal Sunal ve İlyas Salman ile olan filmlerini internet üzerinden aratmakta. Kemal Sunal ve Şener Şen filmleri arasında hala popülerliğini koruyan ve onlarca kez izlememize rağmen sıkılmadığımız Tosun Paşa, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo gibi yapımlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. İlyas Salman ve Şener Şen filmleri arasında ise Türk Sinemasının kült yapımlarından biri olarak kabul edilen Çiçek Abbas, Banker Bilo ve Şerkerpare gibi filmler yer alıyor. Türk Sinemasının unutulmaz üç ismi Şener Şen, İlyas Salman ve Kemal Sunal Çöpçüler Kralı ve Kibar Feyzo filmlerinde birlikte boy gösterdi. KEMAL SUNAL ŞENER ŞEN FİLMLERİ Yediden yetmişe herkesin kahkahalarla izlediği Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmiyle birlikte Kemal Sunal Şener Şen filmlerinin fitili ateşlendi. İki usta aktör daha sonra Şabanoğlu Şaban, Çöpçüler Kralı ve Kibar Feyzo gibi filmlerde birlikte boy göstererek harika işlere imza attılar. 1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı Hababam Sınıfı serisinin ikinci filminde Kemal Sunal hepimizin iyi tanıdığı İnek Şaban rolüyle izleyicileri kahkahalara boğarken, Şener Şen Badi Erkem rolüyle izleyici karşısına çıktı.

1976 Tosun Paşa Nazım Hikmet’in bir öyküsünden esinlenerek Yavuz Turgul tarafından senaryosu yazılan Tosun Paşa filminin yönetmen koltuğunda ise Kartal Tibet oturuyor. Tosun Paşa’yı Kemal Sunal canlandırırken Şener Şen ise Tellioğulları’ndan Lütfü olarak karşımıza çıkıyor. 1976 Süt Kardeşler Türk Sinemasının unutulmaz yapımlarından olan Süt Kardeşler filminin yönetmenliğini Ertem Eğilmez üstleniyor. Film, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani isimli romanından uyarlandı. Kemal Sunal kendisiyle özdeşleşen Şaban rolüyle, Şener Şen ise Hüsamettin Enişte rolüyle izleyici karşısına çıktı. 1977 Şabanoğlu Şaban Şabanoğlu Şaban, Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Şaban" karakteri üzerine yazılan bir komedi filmidir. Pek çok repliği hafızalarda yer edinen filmde Şener Şen bir kez daha Nazır Paşa'nın damadı Hüsamettin olarak karşımıza çıkıyor. 1977 Çöpçüler Kralı Zeki Ökten yönetmenliğindeki filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmakta. Şener Şen bu filmdeki rolüyle 15. Antalya Altın Portakal’dan En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüle layık görüldü.

1977 Hababam Sınıfı Tatilde Hababam serisinin dördüncü filmi olan yapım Kemal Sunal'ın da Hababam Sınıfı serisinde oynadığı son filmdir. 1978 Kibar Feyzo Atıf Yılmaz imzalı Kibar Feyzo, Türk Sinemasının kült yapımlarından biridir. Komedi filmi olan Kibar Feyzo aynı zamanda politik göndermeleriyle damga vurmuştur. Başlık parası yüzünden büyük şehire çalışmaya giden Feyzo’nun köylülere artık şehirlerde ağalık düzeninin olmadığını, başlık parasının kalktığını anlatarak ağaya karşı cephe alınmasını ve bu sırada yaşananları konu alıyor. 1981 Davaro Kartal Tibet’in yönetmenliğini üstlendiği Davaro, Davaro ve Hıyarto aileleri arasında 200 yılıdır süren kan davasını konu almaktadır. Düğün yapıldığı sırada Memo’nun babasını öldüren Sülo cezaevinden çıkar. Töreler gereği Memo’nun Sülo’yu öldürmesi gerekmektedir. İLYAS SALMAN ŞENER ŞEN FİLMLERİ 80’li yılların başına damga vuran filmlerde boy gösteren ikili, o yıllardan sonra bir kez daha birlikte bir filmde rol almadı. İlyas Salman Şener Şen filmleri arasında en çok öne çıkan yapımlar ise Çiçek Abbas’la Banker Bilo’dur. 1980 Banker Bilo İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerinde olduğu film; köylüsü Bilo’nun da aralarında olduğu bir grup insanı Almanya’ya götürüyorum diye dolandırıp İstanbul’a bırakan Maho’nun arasında yaşananları konu alır.