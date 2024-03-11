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Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde çileden çıktı! Fotoğraf ısrarı kızdırdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2024 14:10
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Usta oyuncu Şener Şen, 90 yaşında hayatını kaybeden Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesine katıldı. Usta oyuncu cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere bağırarak tepki gösterdi.

Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde çileden çıktı! Fotoğraf ısrarı kızdırdı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu 90 yaşında hayatını kaybetti. Levent'te son yolcuğunu uğurlanan usta oyuncuya veda için pek çok ünlü isim cenazedeydi.

Son görevini yerine getirmek için cenazede olan isimler arasında efsane oyuncu Şener Şen de vardı.

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UOUUOU

"YA GİDİN YA GİDİN"

Şener Şen cenazede yoğun ilgiden ve fotoğraf ısrarından rahatsız olup çileden çıktı. Şener Şen Kayhan Yıldızoğlu'nun cenazesinde ısrarlara "Ya gidin yahu gidin" diye bağırarak tepki gösterdi.

O anlara sosyal medyadan destek geldi, Şener Şen'i görenler "Adam haklı", "Acı bir gün böyle ısrar çok ayıp" yorumları yapıldı.

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