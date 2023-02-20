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  4. Şener Üşümezsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın konuğu deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'un hayatı!

Şener Üşümezsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın konuğu deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'un hayatı!

20.02.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şener Üşümezsoy, 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Star TV'de canlı olarak ekrana gelen Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk oldu. Birçok kişi canlı yayın sonrası konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Şener Üşümezsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Star TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın konuğu deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'un hayatı ve biyografisi...

Şener Üşümezsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın konuğu deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'un hayatı!

Şener Üşümezsoy, Sabahın Sultanı Seda Sayan programına konuk olması sebebiyle 20 Şubat 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Şener Üşümezsoy'un biyografisi merak konusu oldu. İşte, Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın konuğu deprem uzmanı Şener Üşümezsoy hakkında merak edilenler...

ŞENER ÜŞÜMEZSOY KİMDİR?

Şener Üşümezsoy, 1950 yılında Üsküdar'da doğdu. 1969 yılında Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı.

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN'IN KONUĞU ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN KARİYERİ

Şener Üşümezsoy 1991'de profesör unvanı aldı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına, 2013 yılında Show TV'nin 'Ben Buradan Atlarım' yarışmasına katıldı.

Bir dönem MTA'da çalıştı. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği yaptı.


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