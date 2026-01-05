Mynet Trend

Şengül Öz eşinden boşandı: Nafaka ödemek zorunda kaldı!

Çiğdem Sevinç

Ankara'da 10 yıl evli kaldığı eşinden boşandıktan sonra nafaka ödemek zorunda kalan Şengül Öz, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Ankara'da yaşayan Şengül Öz, 10 yıl evli kaldığı eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2022 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle çocuklarının velayetini babaya verdiğini belirten Öz, boşandıktan 3 yıl sonra eski eşi tarafından açılan dava sonucunda iki çocuğu için eski eşine nafaka ödemek zorunda kaldığını söyledi. İşsiz olduğunu ve sağlık sorunları yaşadığını dile getiren Öz, yetkililerden destek talebinde bulundu.

Şengül Öz eşinden boşandı: Nafaka ödemek zorunda kaldı! 1

"NAFAKA DAVASINDA YAŞAM ŞARTLARIMIN DİKKATE ALINMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ekonomik durumunun iyi olmadığını ve bu yüzden gelecek kaygısı yaşadığını ifade eden Şengül Öz, "Eşimle 2022 yılında anlaşmalı boşandık ve ekonomik durumum nedeniyle çocuklara bakamayacağımdan dolayı velayetlerini babalarına verdim. Bu süre içerisinde anneannemle birlikte yaşamaya başladım. Anneannem yüzde 82 engelliydi ve onun maaşıyla geçiniyorduk. Anneannem geçtiğimiz yıl mart ayında vefat etti. Bende de doğal olarak gelecek kaygısı, yaşam kaygısı ortaya çıkmaya başladı. Ben bu durumdayken eşim bana nafaka davası açtı. Nafaka davasında yaşam şartlarımın dikkate alınmadığını düşünüyorum. Çünkü ben sobalı evde, sosyal yardımla geçinen bir insanım. Bana aylık 12 bin lira nafaka ücreti çıktı ve geçmiş 9 aylık nafaka ücreti ise 100 bin lira. Bunun içinde avukat parası, dosya parası ile yaklaşık 150-200 bin lira ödemem gereken bir tutar var. Ben yaşam standartları altında olan bir evde oturuyorum. Bu evde oturmama rağmen ben bu 12 bin lira nafakayı nasıl ödeyeceğim? Üzerime icra gelecek ve hiçbir mal varlığım da yok. Eşimin durumu da gerçekten iyi. Kendimi gelecek kaygı içinde hissediyorum. Sağlık problemlerim çıkmaya başladı, bu durum hayat kalitemi düşürüyor. Kimseyi suçlamıyorum sadece gerçek yaşam şartlarımın incelenmesini istiyorum" dedi.

Şengül Öz eşinden boşandı: Nafaka ödemek zorunda kaldı! 2

"NAFAKAYI VERSİN BANA, ÇOCUKLARIMA KENDİM BAKMAK İSTİYORUM"

Sağlık problemlerinden dolayı sürekli çalışamadığını belirten Öz, "Ben devletin yardımlarıyla geçiniyorum. Kiramdan bile çok olan bir nafakayı nasıl ödeyebilirim ki? Nafakanın kalkmasına dair bir şey söylemiyorum ama benim ödeme gücüm buna yetmez. Şu an çalışmıyorum. Ameliyat olmam gereken sağlık problemlerim var. Bazen ev temizliğine gidiyorum. 2 gün işe gidiyorum, 3 gün gidemiyorum. Sağlık problemlerimle uğraşıyorum. 10 Yıl evli kaldım ve 2 çocuğum oldu, birisi Atipik Otizmli. Eski eşimle biz anlaşamıyorduk, aramızda geçimsizlik vardı. Biz dedik ki o zaman boşanalım. Anlaşmalı boşanmamıza göre birbirimizden herhangi bir şey talep etmedik. Hiçbir şey talep etmeden sadece eşyamdan birkaçını alıp çıktım ve anneannemle yaşamaya başladım. Yetkililere sesleniyorum, bu konunun iyice araştırılmasını istiyorum. Çünkü benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Maddi durumum iyi olmadığı için çocuklarımın velayetini babaya verdim. Yaşadığım bu evde çocuklarıma bakamam. O zaman baba çocuklarınım velayetlerini bana versin. Ben de güzel bir eve geçeyim. Ben çocuklarımı çok seviyorum, çocuklarıma annelik de yaparım. Her zaman onların yanındayım. Ben çocuklarıma bakmaya razıyım. Nafakayı versin bana, çocuklarıma kendim bakmak istiyorum" diye konuştu.

Şengül Öz eşinden boşandı: Nafaka ödemek zorunda kaldı! 3

Şengül Öz eşinden boşandı: Nafaka ödemek zorunda kaldı! 4

