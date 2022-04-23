''Seni bir yerden tanıyorum'' demişti! Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Genç bir adam, haftasonu kız arkadaşıyla birlikte Paskalya için onun ailesini ziyarte etti. Aile üyelerinin fotoğraflarını daha önce görmüştü ancak genç kadının kız kardeşi fotoğraflardan daha farklı görünüyordu ve genç adam onu bir yerden tanıdığını düşündü.

YETİŞKİN FİLM YILDIZIYMIŞ

Kimin ne iş yaptığının konuşulduğu esnada, kız arkadaşı kardeşinin bir aktrist olduğunu söyledi. Genç adam ne üzerine çalıştığını sorunca erkek kardeşleri gülmeye başladı. Onu duyan kuzenleri ise imalı bakışlar attılar. Bir süre sonra erkek kardeşleri onu kenara çekip kardeşlerinin bir yetişkin film yıldızı olduğunu söyledi. Bir videosunun oldukça popüler olduğunu ve sonra sosyal medyada görüntülerin hızla yayıldığını da ekledi.

''BENİ UTANDIRDIN''

Sonrasında çift, aile evinden ayrıldı ancak yol boyunca kıza arkadaşıyla bunun üzerine konuşmak durumunda kaldılar. Aile büyükleri kız kardeşinin yetişkin film yıldızı olduğunu bilmediği için, aktrist olduğunu söylediğini belirten genç kadın kız kardeşinin bir yetişkin filmini izlediğini belli ederek onu herkesin önünde utandırdığı için sevgilisini suçladı.

Genç adam bu konuda ona önceden bilgi vermesi gerektiğini söylese de, sevgilisi onu utandırdığı gerekçesiyle hala kızgın. Genç adamın takipçileriyle kimin ne iş yaptığının çok genel bir konuşma teması olduğunu söyleyerek ona hak verdiler.



