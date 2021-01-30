MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Seni Çok Bekledim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Kadir ve Ayliz'in öpüşme sahnesi damga vuracak! Seni Çok Bekledim konusu nedir?

Seni Çok Bekledim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölüme Kadir ve Ayliz'in öpüşme sahnesi damga vuracak! Seni Çok Bekledim konusu nedir?

30.01.2021 02:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özcan Deniz'in uzun süredir merakla beklenen yeni dizisi Seni Çok Bekledim, 29 Ocak Cuma akşamı 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerde oynadığı Seni Çok Bekledim'in 1. bölümünde Katar'ın başkenti Doha'da çekilen sahneler ekrana geldi. Seni Çok Bekledim'in 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Kadir ve Ayliz'in öpüşme sahnesi de dikkat çekiyor. Peki Seni Çok Bekledim dizisi konusu nedir?

Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim'in 5 Şubat Cuma akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Kadir ve Ayliz arasında aşk rüzgarları esecek.

Seni Çok Bekledim'de hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkı anlatılıyor.

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.
6-MgUh

SENİ ÇOK BEKLEDİM 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.
TF6POfE4o0a-pLVECyaUDg
İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?

6-MgUh

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Kadir, (Özcan Deniz) başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır. ‘Kadir’ için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir.
6ij2H9MBy0eqz1eeLazYkg

İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

scb-gorseller-2yy-4bhd-vmHo

Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

whatsapp-image-2020-10-10-at-12-xov-yMWd

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'daki rolüyle şaşırtacak!Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'daki rolüyle şaşırtacak!
Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi... Başka kanala transfer oldu! Şimdi de yayın tarihi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

İstifalar sonrası CHP'den ilk açıklama

İstifalar sonrası CHP'den ilk açıklama

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Aklımı kaybediyorum' deyip çıplak poz verdi

'Aklımı kaybediyorum' deyip çıplak poz verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Göğüs ucu belli olunca... Yorum yağdı

Göğüs ucu belli olunca... Yorum yağdı

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

Diğer Haberler

Ramo 30. son bölüm final sahnesi! Sibel öldü mü? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?

Ramo'da şok final! Ünlü isim veda mı etti?

Kırmızı Oda 22. son bölümde Boncuk öldü mü? Kırmızı Oda'nın Doktor Ayşe'si Meriç Aral diziden ayrıldı!

Kırmızı Oda'da flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Masumlar Apartmanı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Safiye ve Gülben'le aynı evde yaşayan İnci'nin şaşırtan değişimi!

Masumlar Apartmanı'nda İnci ve Safiye'nin şaşırtan değişimi!

Pınar Deniz Kırmızı Oda dizisine katıldı! Kırmızı Oda 23. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'daki rolüyle şaşırtacak!

Menajerimi Ara'da Serdar Ortaç sürprizi! Menajerimi Ara 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Serdar Ortaç sevilen dizide rol alacak!

Çakallarla Dans serisinin yapımcısından N Kuşağı dizisi geliyor!

Çakallarla Dans serisinin yapımcısından N Kuşağı dizisi geliyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.