Seni Çok Bekledim'den yeni fragman yayınlandı! Özcan Deniz'in dizisi Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Star’ın yakında seyircisi ile buluşacak olan yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor. Dizinin ilk bölümlerinde çekimleri Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen sahneler yer alacak.

Seni Çok Bekledim'de Özcan Deniz (Kadir) ve İrem Helvacıoğlu’nun (Ayliz) tutku dolu aşkı anlatılacak.



Dizi Ocak ayında Star ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.



SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

Kadir, (Özcan Deniz) başarılı bir iş insanıdır. İşkolik, güçlü, kararlı, attığı adımları sağlam ve net olan Kadir, dedesinden kalan ortaklı şirketi kendi çabaları ve ön görüleriyle iyi bir noktaya taşımıştır.

Kadir için yaşanan hiçbir şey tesadüf değildir.



İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde duran fotoğrafçı Ayliz karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Yıllar boyunca birbirine teğet geçen Kadir ve Ayliz, birbirlerinin hayatına umulmadık biranda girecek ve birlikte inanılmaz bir mucizeye tanıklık edecekler.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

Yakında Star ekranlarında izleyici ile buluşacak dizinin oyuncu kadrosunda Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu, Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç, Damla Makar gibi isimler yer alıyor.

Skala Yapım ve DNZ Film imzalı dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor.

