Seni Çok Bekledim yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Erol ölüyor!

Seni Çok Bekledim dizisi, yayın hayatına yeni başlayan bir dizi olmasına rağmen, izleyiciler tarafından oldukça beğeni ile takip ediliyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı dizide; İlhan Şen, Caner Şahin, Türkü Turan ve Mustafa Uğurlu gibi isimler de yer alıyor. Son olarak Seni Çok Bekledim dizisinin oyuncu kadrosuna usta isim Ali İpin dahil olmuştu. Seni Çok Bekledim 12. Yeni bölümü ile 21 Nisan Çarşamba günü Star TV ekranlarında. SENİ ÇOK BEKLEDİM YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR? Ailede tüm dengeler değişmeye, sırlar birer birer ortaya çıkmaya başlar. Kadir, yıllarca kardeşi bildiği Erol’un ardından, hâlâ yaşadığı şokun etkisindedir. Ayliz, çektiği acıların ötesinde, Erol’a “Kardeşim” diyememenin burukluğunu yaşar. Sibel, gemileri yakmaya karar verir ve ortalığı sarsacak fitili ateşler. Cemal, kendi sebep olduğu olay yüzünden Kadir’i suçlamaktadır. Kadir onun katil olduğunu bir kez daha haykırırken, aralarındaki ipler iyice gerilir. Selahattin, her şeye rağmen, Eren Ailesinin zor zamanlarında yanlarında durur ve habersiz olduğu gerçekle yüzleşmesi an meselesidir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 12. YENİ BÖLÜM FRAGMAN SENİ ÇOK BEKLEDİM 11. BÖLÜM ÖZET Kadir, gemileri yakmış, Cemal'e karşı savaş baltalarını çıkarmıştır. Kardeşi Erol'la işbirliği yaparak şirketteki hisse dengesini lehine çevirme kararı alır. Ancak tam bu sırada öğrendikleri aklını fena halde karıştırır. Ayliz, yaşadığı şokun etkisindedir. Tesellisi, durumdan habersiz olsa bile, her zaman yanında olan Kadir'dir. İsmet, Cemal'in baskısıyla bildiklerini Kadir'le paylaşamaz. Yine de öğrendiği bilgi, başına bela olur. Karısı Songül'le birlikte kan donduran bir olayla yüzleşirler. Cemal, bir an önce hamlesini yapıp şirketi ele geçirmenin derdindedir. Kadir'i saf dışı bırakacak bir planın peşindeyken kendi öz oğlu Erol'a vereceği zarar aklının ucundan bile geçmez. SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU Depremde dağılmış bir aile, kendini kaybetmiş, hayata tutunmakta zorlanan bir adam ve aşka kapılarını kapatmış yaralı bir kadının birbirlerinin hayatlarını değiştirmesinin hikayesi... 13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar...