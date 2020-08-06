Seni seviyorum sözleri: Sevdiğinizi etkileyecek güzel cümleler

Sevmek bu kadar güzelse sevilen kişi kim bilir ne kadar güzeldir dedik ve sizler için bir yazı hazırladık. Artık, seni seviyorum sözleri için daha fazla yere bakmanıza gerek kalmadı. Sizler için sevdiğinizi ifade edebileceğiniz en güzel sözleri burada derledik. Sevgilinize tüm kalbinizle söyleyeceğiniz güzel sözleri bu yazıda bulabileceksiniz. Okurken büyük keyif alacağınız sözlerle onun kalbini bir kez daha kazanacaksınız.
Sevgilinize gönderebileceğiniz bu sözler arasından kendinize en yakın bulduğunuzu seçip onu mutlu edebilirsiniz.
Seni sevmemin en güzel nedeni, kalbimin en derinine vuran bir yakamoz olman.
Gördüğüm en berrak rüya olduğun için seni seviyorum.
İlkel zamanlar aşkın ne olduğundan bihaberken bir şimşek aydınlığında kalbime düşüverdiğin için seni seviyorum.
Terazinin bir kefesine kalbimi, diğer kefesine aşkını koyduğumda dengelendiğini gördüğümden beri seni seviyorum.
Kelimelerin gücüne, seni sevmenin insanda kanatlar çıkarıp uçurduğuna ve uzaylılara inanıyorum.
Kalbimin en güzel köşesinde sana dair güzel şeyleri hissetmeyi ve seni seviyorum.
Onu ne kadar çok sevdiğinizi elbette hissettiriyorsunuz. Ancak bunu aşağıdaki cümlelerle dile dökmek de aranızdaki bağı güçlendirir.
Seni çok seviyorum çünkü seni sevmek bana güzel güzel şeyler hatırlatıyor.
Sol yanımın en güzel misafirisin, bu yüzden seni çok seviyorum.
Seni çok seviyorum çünkü seni sevmek beni ayakları yere sağlam basan en mutlu insan yapıyor.
Gözlerine bir kez daha bakıp seni çok sevdiğimi söylemek için mesafeleri arşınlayıp gelmek istiyorum.
Seni çok seviyorum çünkü kalbimin çarptığı en güzel ritimsin.
Yolun sevgiden geçtiği için kalbime giden en güzel rotasın. Sırf bu yüzden bile seni çok sevmeye değer.
Ellerimin tuttuğu en hassas ellere sahip olduğun için seni çok seviyorum.
Bir gün hayatın son bulacağından bahsetseler o son ana kadar senin gözlerine uzun uzun bakabilmek isterdim sevgilim. Çünkü sana bakmak bir mucizeye anlam yüklemek olduğu için seni çok seviyorum.
Geçtiğimiz yolların bozkırı seninle çiçekleniyor sanki. Hayatımın yeni baharında uzunca bir süre kalmanı istediğimi biliyor ve seni seviyorum.
Uyumadan sesini dinlediğimde mışıl mışıl pamuk yastıklarda yatar gibi hissettirdiğinden dolayı seni çok seviyorum.
Beni en karanlık kuytularda olduğumu bilmeden bulup çıkardığın için seni çok seviyorum.
Günlerime ve yaşamımın tümüne ışık olduğun için seni çok seviyorum.
Ben derdimi kısacık "seni seviyorum" ile anlatamıyorum diyenlerden misiniz? O zaman bu sözlere göz atıp içinden sevgiliniz için en güzelini bulacağınızın garantisini veriyoruz.
Mutsuz olduğum her an bana kollarını açarak sığınılacak bir liman gösterdiğin için, ellerini her uzatışında beni uçurumlardan çeker gibi yakalayıp bırakmazcasına tuttuğun için ve kalbimin her çarpışında bana hislerimin ölümsüzlüğümü hissettirdiğin için seni seviyorum.
Saç tellerinin nasıl özenle dizildiğini, onları avuçlarımın arasında tutarken hayranlıkla izliyorum ve seninle bu şekilde zaman geçirmeyi seviyorum.
Tarafından tattığım her acının muhakkak bir gün güzel yüzüne bakmakla beni ödüllendireceğini biliyorum ve seni senden ayrıyken de seviyorum.
Ellerimle mezarına toprak attığımı sandığım duygularımın seninle yeniden vücut bulduğunu gördüğüm o ilk andan beri kalbinin benimle birlikte çırpınma hevesini seviyorum.
Özlediğimi hissettiğim anlarda gözlerimi kapar kapamaz aklımda gülümseyen yansımana sarılmayı seviyorum.
Seni seviyorum çünkü seni sevmek bana ezelden beri var olan bir hikayeyi birlikte tamamlamak gibi geliyor.
Sevgilim, seni sevdiğimi anlaman için sözlere gerek yok. Kalbinin sıcacık dokunuşlarında kendimi bulduğumu kalbinden bir bağla hissediyorsan bu zaten seni çok seviyorum demektir.
Seni seviyorum çünkü kasvet dolu gecelerimi dolunay gibi aydınlatıp beni güneşli sabahlara uyanmam için teşvik ediyorsun.
Hiçbir edebiyattaki hiçbir şiirin gözlerin kadar anlam yüklü olmayacağını bildiğimden senin gözlerini okumayı seviyorum.
Seni seviyorum çünkü sıradan şeyleri yaparken bile, örneğin nefes alırken ciğerime sen dolduğun için kendimi dünya üzerindeki milyarlarca insandan daha şanslı hissettiriyor.
Ben, yüzünde oluşan minik bir tebessüm için canımdan parçaların gitmesine razıyken senin benim parçalanmamı istemeyip aksine kendinden parçalarla beni tamamlamanı seviyorum.
Sevgim zaten kocaman, sözlerim az olsun ama öz olsun diyorsanız bu kısa sevgi gözlerini sevgilinize söylerken onu oldukça mutlu edeceksiniz demektir.
Düşünüyorum... O halde kalbimdesin.
Ellerini tutmanın ayaklarımı yerden kesmesi mucizesini fark ettiğimden beri seni sımsıkı seviyorum.
Kalbinin minik bir kıpırtısının dahi benim için çarpması ihtimalini seviyorum.
Ellerini tuttukça güçlenmek seni sevmenin en belirgin yanlarından.
Geceme gündüz oluşundan dolayı seni çok seviyorum.
Seni bir çocuğun ilk bisikletine binme heyecanı kadar heyecanla seviyorum.
Özlediğim her anın sana kavuşarak biteceği mutluluğuyla kalbimi avuçlarında tutuşunu seviyorum.
Seni seviyorum çünkü seni sevmek dünyanın en müthiş hissi.
Kırılan yerlerimden öperek beni iyileştirme gücüne inandığım için seni çok seviyorum.
Hayatıma anlam katan bir çift göze sahip olduğun için seni sevmeyi bir şans olarak görüyorum.
Ruhuma kattığın tüm güzelliklerin mimarı olduğun için seni seviyorum.
Sen tarafından değer görmeyi ve senin sıcak kalbini avuçlarımda tutmayı seviyorum.
Seni en sevdiğim tatlının son lokmasını paylaşacak kadar çok seviyorum.
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