Senin bir villada aradığın şeyin ne olduğunu tahmin ediyoruz!

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Tatilde vazgeçilmez aktiviten ne?
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En sevdiğin yaz içeceği hangisi?
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Hangi tür manzarayı tercih edersin?
Yeşilliklerle dolu bir orman
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Tatilde yemek tercihin ne olur?
Vegan ve sağlıklı yiyecekler
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Senin tatilde dinlenme şeklin hangisi?
Sessiz bir köşede kitap okumak
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Arkadaşlarınla vakit geçirirken ne yapmayı seversiniz?
Bir mekanda oturup konuşmayı
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Tatil sabahlarına nasıl başlarsın?
Geç kalktığım bir kahvaltıyla
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Tatil yaparken yanında olmazsa olmaz eşyan nedir?
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Sence bir villada havuz olmalı mı?
Olmasa da olur ama olursa da şahane olur
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Yaz akşamlarında hangi aktiviteler seni daha çok cezbeder?
Bahçede film gecesi yapmak
Sevdiklerimle yıldızları izlemek
Müzik dinlemek veya oyun oynamak
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Tatil modunda olunca ne tür müzik dinlersin?
Doğa sesleri ve enstrümantal