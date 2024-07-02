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7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
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    4. Senin bir villada aradığın şeyin ne olduğunu tahmin ediyoruz!

    Senin bir villada aradığın şeyin ne olduğunu tahmin ediyoruz!

    28.06.2024 19:40
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    Tatil planları yapmaya başladın ama nasıl bir villada kalmak istediğine karar veremedin mi? Merak etme, bu test tam sana göre! Soruları cevaplamaya başla ve villanda aradığın şey neymiş öğrenelim!

    Senin bir villada aradığın şeyin ne olduğunu tahmin ediyoruz!

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    1/11

    Tatilde vazgeçilmez aktiviten ne?

    Tatilde vazgeçilmez aktiviten ne?
    Güneşlenmek
    Yüzmek
    Yeni şeyler keşfetmek
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    En sevdiğin yaz içeceği hangisi?

    En sevdiğin yaz içeceği hangisi?
    Soğuk limonata
    Buzlu kahve
    Taze meyve kokteylleri
    3/11

    Hangi tür manzarayı tercih edersin?

    Hangi tür manzarayı tercih edersin?
    Deniz manzarası
    Dağ manzarası
    Yeşilliklerle dolu bir orman
    4/11

    Tatilde yemek tercihin ne olur?

    Tatilde yemek tercihin ne olur?
    Izgara çeşitleri
    Deniz ürünleri
    Vegan ve sağlıklı yiyecekler
    5/11

    Senin tatilde dinlenme şeklin hangisi?

    Senin tatilde dinlenme şeklin hangisi?
    Hamak keyfi
    Plajda güneşlenmek
    Sessiz bir köşede kitap okumak
    6/11

    Arkadaşlarınla vakit geçirirken ne yapmayı seversiniz?

    Arkadaşlarınla vakit geçirirken ne yapmayı seversiniz?
    Bir mekanda oturup konuşmayı
    Yeni şeyler denemeyi
    Yürümeyi ve gezmeyi
    7/11

    Tatil sabahlarına nasıl başlarsın?

    Tatil sabahlarına nasıl başlarsın?
    Geç kalktığım bir kahvaltıyla
    Sabah yüzmesiyle
    Kısa bir yürüyüşle
    8/11

    Tatil yaparken yanında olmazsa olmaz eşyan nedir?

    Tatil yaparken yanında olmazsa olmaz eşyan nedir?
    Güneş kremi
    Kitap
    Kamera
    9/11

    Sence bir villada havuz olmalı mı?

    Sence bir villada havuz olmalı mı?
    Kesinlikle evet
    Olmasa da olur ama olursa da şahane olur
    Çok da gerek yok
    10/11

    Yaz akşamlarında hangi aktiviteler seni daha çok cezbeder?

    Yaz akşamlarında hangi aktiviteler seni daha çok cezbeder?
    Bahçede film gecesi yapmak
    Sevdiklerimle yıldızları izlemek
    Müzik dinlemek veya oyun oynamak
    11/11

    Tatil modunda olunca ne tür müzik dinlersin?

    Tatil modunda olunca ne tür müzik dinlersin?
    Pop ya da rap
    Chill-out ve lounge
    Doğa sesleri ve enstrümantal


    Express


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