Şenol Güneş Akhisarspor maçında ilk 11'de Lens'i oynatacak

Hazırlık kampında göz dolduran Hollandalı yıldız Jeremain Lens, B36 Torshavn maçlarındaki etkili ve iştahlı futboluyla ile 11'e göz kırpmıştı. Dünya Kupası'nın ardından takıma geç katılan ve henüz resmi ya da hazırlık maçı oynamayan Quaresma'ya göre daha hazır olan Lens, sağ kanatta formayı kapmış görünüyor. Güneş'in, "Kim öndeyse ilk 11'e o girer. İsimlere bakmam performansa bakarım" sözleriyle Lens'i düşündüğü gelen haberler arasında.
LENS, SEZONA BOMBA GİBİ GİRDİ
Beşiktaş'ın 2 maçta 8 gol attığı B36 Torshavn karşısında toplamda; 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Lens, yükselen performansıyla göz kamaştırdı. Hollandalı kanat oyuncusu, bu çıkışı sonrasında Dünya Kupası sebebiyle takıma geç katılan Quaresma'nın 11'deki yerini kaptı. Kara Kartal'ın Slovakya ve Avusturya kamplarında iyi bir hazırlık süreci geçiren Hollandalı futbolcu, B36 Torshavn'la oynadıkları ilk maçın ardından ikinci mücadeleye de damgasını vurdu. (GÜNEŞ)
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